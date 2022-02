Bolsonaro rebutja sancionar Rússia i troba una "exageració parlar de massacre"

El president del Brasil, Jair Bolsonaro /@EP





El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha rebutjat sancionar Rússia i troba una "exageració parlar d'una massacre" arran de la invasió d'Ucraïna que l'exèrcit rus va posar en marxa dijous passat. Al seu parer, el president rus, Vladimir Putin, no té "interès" a dur-ne a terme una.





"Està participant en dues regions del sud d'Ucraïna on, en un referèndum, més del 90 per cent de la població volia independitzar-se, apropant-se a Rússia", ha defensat Bolsonaro després d'una conversa telefònica de dues hores amb Putin.





Bolsonaro ha dit que no interferiran: "No hi ha cap sanció ni condemna al president Putin, el vot del Brasil no està definit i no està lligat a cap poder. El nostre vot és lliure i es produirà en aquesta direcció".





"Volem la pau, però no podem dur les conseqüències aquí", ha dit Bolsonaro, segons recull 'O Globo'. Ha apel·lat a la resolució pacífica dels conflictes, demanant "pau" i recordant que "ajudarà sempre que sigui possible a la recerca d'una solució".





El president del Brasil ha explicat que amb Putin ha parlat de "moltes coses". "El tema dels fertilitzants ha estat un dels més importants" i durant la conversa també han esmentat Ucraïna. "M'ho reservo com a secret. No entraré en detalls", ha afegit Bolsonaro.





Ha destacat que el Brasil ha de tenir "molta responsabilitat, perquè té negocis, especialment amb Rússia": "El Brasil depèn dels fertilitzants".





En aquest sentit, ha criticat que els ucraïnesos van confiar "en un còmic per traçar el destí de la nació".





Putin va destacar a mitjans de febrer, després d'una reunió amb Bolsonaro, que el comerç entre tots dos països havia crescut un 87 per cent. "El Brasil és el soci comercial i econòmic líder de Rússia a Amèrica Llatina", va emfatitzar.