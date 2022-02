L'alcalde de Kíev afirma que la ciutat "no està completament envoltada" per les forces russes

Milicians /@EP





L'alcalde de Kíev, Vitali Klitxkó, ha afirmat que la capital d'Ucraïna "no està completament envoltada" per les forces russes, però que la situació continua sent molt tibant.





"Kíev no està completament envoltada. L'exèrcit ucraïnès està lluitant durament als afores i l'exèrcit rus té moltes baixes", ha publicat el diari alemany 'Bild'.





D'altra banda, Klitxkó ha advertit al seu canal de Telegram que s'estava difonent informació errònia sobre les posicions dels soldats russos.





Les sirenes que avisen la població d'un imminent atac aeri han sonat aquest diumenge a la nit a la capital d'Ucraïna. A la ciutat, el toc de queda s'aplica des de les 17.00 hores fins a les 7.00 hores (hora local).





Diverses ciutats ucraïneses han imposat tocs de queda nocturns arran de la invasió de Rússia. És el cas de Lviv, Odessa o Kíev. A més, el Parlament ucraïnès va aprovar el dimecres imposar l'estat d'alarma al conjunt del país.