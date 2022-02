El Barça es retroba amb ell mateix i torna a arrasar

El Barça va golejar per 4-0 l'Athletic Club al Camp Nou /@EP





El FC Barcelona va rebre l'Athletic Club de Bilbao al Camp Nou aquest diumenge en què va ser el 26è partit de Lliga i va demostrar el que es venia intuint en els últims partits: ha tornat. Sembla que Xavi Hernández ha encarrilat el vestidor. Ara, els jugadors salten al terreny de joc segurs de si mateixos i arrasen el rival. En aquesta ocasió, amb una nova golejada (4-0) un equip que si bé tenia la ment posada a la Copa i va reservar els seus millors jugadors, va intentar competir i no li va posar les coses fàcils.





Els blaugranes tenien voluntat de guanyar. Però també força per fer-ho i una estratègia ben definida que li va valer per encadenar la tercera victòria consecutiva per primer cop aquesta temporada. Van ser superiors des de l'inici, encara que no el van poder materialitzar de manera clara. Se'n van anar al descans per davant al marcador gràcies a un solitari tant de Aubameyang, que sembla estar en estat de gràcia. Però la segona part va ser una altra cosa.





Pedri va dirigir des del centre del camp, fins i tot Xavi es va atrevir a dir més tard que recordava Andrés Iniesta. Dembélé va ser esbroncat quan l'entrenador el va fer saltar al camp, però aviat aquests xiulets es van convertir en aplaudiments. Va ser l'autor del segon gol al minut 73 de partit, manant la pilota al fons de la xarxa amb una fuetada amb l'esquerra. Però, a més, va ser l'artífex de les assistències dels dos restants, que van marcar Luuk de Jong i Memphis, que després de 46 dies d'absència per lesió va tornar amb punteria.





I això que l'Athletic pressionava. A la segona meitat va avançar files buscant l'empat. Sancet va forçar una groga de Piqué. I Ter Stegen va haver d'aparèixer pràcticament per primera vegada el 85. Però jugar més avançats va fer que deixessin espais enrere, que van ser els que van aprofitar els homes de Xavi per golejar-los.







Així, encara que amb algun altibaix, el Barça va ser clarament superior i així es va veure en el resultat. Acaben la jornada en quarta posició, a tan sols un punt del Betis havent jugat un partit menys que el conjunt andalús. La primera posició de la taula la ocupa el Reial Madrid, que amb un matx més disputat els treu 15 punts. Així doncs, guanyar la Lliga no sembla una opció. Però sí que ho és aferrar-se als llocs de Champions.