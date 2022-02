El Govern central estudia prohibir atracar vaixells de bandera russa als ports espanyols

La ministra Raquel Sánchez /@EP







La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avançat que en el marc de les mesures adoptades pels països de la Unió Europea de castigar Rússia per la invasió d'Ucraïna, el Govern espanyol està "liderant" la proposta de aplicar iniciatives a l'espai marítim, com prohibir atracar vaixells de bandera russa als ports espanyols, així com als que tinguin capital rus.





"Estem proposant mesures que van des de la prohibició d'atracament de vaixells a ports espanyols com d'avituallament", mesura que s'uniria a la prohibició d'aquest cap de setmana a les aerolínies russes de sobrevolar l'espai aeri europeu, ha assenyalat Sánchez en unes declaracions al canal 24h de RTVE recollides per Europa Press.





Així mateix, Sánchez ha avançat que una altra de les mesures que es proposarà és la prohibició de trànsit per aigües espanyoles, si bé ha reconegut que es tracta d'una iniciativa "més complexa", perquè implica la suspensió de certs tractats internacionals.





En opinió de Sánchez, el millor és que aquestes mesures s'aprovin per unanimitat de la UE “amb l'objectiu comú de frenar aquesta invasió i aquesta bogeria”.





Pel que fa a la prohibició a les aerolínies russes de sobrevolar l'espai aeri europeu, així com les operacions d'aterratge i enlairament, ha assenyalat que l'afectació a Espanya és "limitada", ja que només hi havia 15 operacions previstes durant el cap de setmana i 5 entre setmana.





"Aquestes restriccions suposaran una limitació determinant perquè les aeronaus russes puguin sobrevolar l'espai aeri europeu. Afectarà un altre tipus de trànsits i de rutes, al desviament d'altres rutes internacionals", ha subratllat Sánchez, que ha reconegut que molt probablement "hi haurà reciprocitat per part de Rússia".





"Òbviament preocupa. Es produirà una congestió del trànsit aeri, però no hi ha cap altra alternativa. Busquem aquest bloqueig econòmic de Rússia amb aquestes accions econòmiques contundents", ha assenyalat.