Els lloguers a Barcelona pujaran 63 euros de mitjana al mes per l'alça de l'IPC

Els llogaters de Barcelona a qui els toqui la revisió anual del seu contracte d'arrendament al febrer veuran augmentar el lloguer mensual en uns 63 euros de mitjana al mes durant el proper any a causa de la pujada de l'IPC del febrer fins al 7,4%.





Segons un estudi realitzat per idealista que pren com a referència un habitatge tipus pis de dos dormitoris, l'augment al conjunt d'Espanya serà d'uns 51 euros de mitjana i el lloguer passarà a ser de 746 euros al mes, fet que suposa 617 euros més cada any.





Així, Barcelona és al costat de Sant Sebastià la ciutat on més es notarà l'increment de la inflació en els contractes d'arrendament que han hagut d'actualitzar les rendes, que pujaran fins a un preu mitjà de 913 euros mensuals durant el proper any.





L'augment de la inflació afecta directament els contractes d'arrendament d'habitatges vinculats a l'IPC. Idealista subratlla que l'increment de les rendes del lloguer als contractes renovats al febrer no serà igual per a tots els llogaters, sobretot per als que resideixin a les capitals de província.





A Barcelona i Sant Sebastià, segueixen Madrid, amb un increment de 61 euros més al mes, fins als 881 euros mensuals, i Bilbao, que amb l'actualització de l'IPC, encarirà el lloguer mensual en 59 euros, fins a una renda mensual de 859 euros.





Aquestes quatre tindran un increment anual de les rendes actualitzades al febrer de més de 710 euros, fet que suposa un "gran esforç per a molts inquilins", segons ha advertit idealista.





Per contra, entre els increments més baixos dels preus dels contractes d'arrendament que han d'actualitzar els seus contractes amb l'IPC del febrer, se situen els de Ciudad Real, Conca i Àvila, que pujaran 26 euros, 27 euros i 28 euros més al mes, respectivament.





D'aquesta manera, el nou lloguer que pagaran els habitants d'aquestes ciutats durant el proper any no supera els 400 euros mensuals. Són les úniques tres capitals on els arrendaments segueixen pràcticament per sota dels 400 euros mensuals, excepte a Àvila, on serà de 408 euros al mes un cop actualitzat amb l'IPC.