El recel mutu marca l'inici del diàleg entre Moscou i Kíev

Volodímir Zelenski visita el front de combat /@EP







Ucraïna i Rússia es veuen per primera vegada les cares aquest dilluns en un tímid inici del diàleg que arrenca entre recels, tal com han reconegut en públic els principals actors. Sense condicions prèvies, la cita té lloc a la frontera entre Ucraïna i Bielorússia, un país aquest últim que dista molt de ser un observador imparcial en el conflicte.





El president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, va ser dels primers a oferir-se per a la seu de l'hipotètic diàleg. Va tornar a posar sobre la taula l'opció de Minsk, com el 2014 i 2015 per pactar uns acords que teòricament havien de servir per pacificar l'est d'Ucraïna.





No obstant això, la Bielorússia d'avui ja no és la d'aleshores. L'onada de protestes i sancions desencadenada després de les controvertides eleccions del 2020, en les quals Lukaixenko va aconseguir un nou mandat, van acabar d'acostar el mandatari bielorús a Moscou, fins al punt que ha vinculat indissolublement el seu propi futur al del president de Rússia, Vladímir Putin.





Rússia va desplegar milers d'efectius en territori bielorús per a unes maniobres que han precedit la invasió i, de fet, Bielorússia ha estat una base des que aquestes tropes han irromput a zones del nord d'Ucraïna com la regió de Kíev. Així mateix, la constitució que es va avalar diumenge en referèndum permet a Bielorússia acollir armes nuclears de Rússia.





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que des d'un primer moment s'ha mostrat disposat a parlar amb Putin, sempre ha rebutjat Bielorússia com un escenari. No ha estat fins aquest cap de setmana quan ha cedit i amb matisos, ja que la primera trobada Rússia-Ucraïna no serà a Minsk, sinó en un territori fronterer, prop del riu Prípiat, on teòricament la part ucraïnesa té més garanties de seguretat.





La Presidència d'Ucraïna ha confirmat aquest dilluns a primera hora, poc després de l'aterratge d'uns helicòpters a la zona, que l'objectiu és pactar un alto el foc i la retirada de les tropes russes de territori ucraïnès, segons l'agència UNIAN. Entre els participants figura el ministre de Defensa, Oleksí Réznikov, a més de representants d'Exteriors i Presidència.





Zelenski ha reconegut aquest dilluns que no espera cap resultat de la trobada i dubta de la bona voluntat pregonada per les autoritats russes. No en va, Putin ha cridat l'exèrcit a apoderar-se d'Ucraïna i a deposar uns dirigents que titlla de "drogoaddictes" o "nazis".





La part russa esgrimeix que és Kíev qui no vol cedir. Dissabte, el Kremlin va assegurar que Putin havia ordenat divendres pausar totes les operacions militars per temptejar la possibilitat d'un diàleg, però les autoritats ucraïneses s'hi van negar, segons la versió russa.





Poc després, el Ministeri de Defensa rus va donar l'ordre de rellançar l'ofensiva "en totes direccions", la qual cosa s'ha traduït en més pressió no només per als territoris que aspiraven a conquerir els rebels separatistes de l'est, sinó també a grans ciutats com Kíev o Khàrkiv.