Zelenski demana a la UE una adhesió "immediata" mitjançant un "procés especial" i agraeix el suport d'Europa

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski /@EP







El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha insistit aquest dilluns en la importància d'aconseguir que Ucraïna formi part de la Unió Europea i ha demanat al bloc obrir un "procés especial" que porti a una inclusió "immediata" del país.





En un missatge a la nació, el mandatari ha fet una crida a Brussel·les perquè engegui el procediment i ha donat les gràcies a Europa pel suport que han rebut durant l'última setmana arran de la invasió russa del territori.





"El nostre objectiu és estar al costat de tots els europeus i, el més important, estar en peus d'igualtat", ha dit en relació amb l'adhesió, un procés per al qual Kíev ja va demanar avanços a la UE amb anterioritat, segons informacions de l'agència de notícies Ukrinform.





Zelenski ha donat les gràcies, no obstant això, a tots els socis europeus per "estar al seu costat" en aquests moments i ha defensat que el país mereix entrar a la UE: "Estic segur que això és just, que ens ho mereixem i que és possible".





Així mateix, ha anunciat la posada en llibertat dels qui han participat en combats a l'est d'Ucraïna i estan sota custòdia, els quals ara "podran compensar la seva culpa" defensant el país.





El president ha destacat que tots els qui es puguin unir a la lluita contra els invasors "ho han de fer". "S'ha pres aquesta decisió, que no ha estat fàcil des del punt de vista moral, però és útil des del punt de vista de la nostra defensa", ha asseverat.





"Amb la llei marcial, els combatents, els ucraïnesos amb experiència real en combat, seran alliberats", ha dit abans de matisar que totes les sancions imposades contra membres de l'Operació Antiterrorista (ATO) i l'Operació de les Forces Conjuntes (JFO) a l'est es retiraran".





En el cinquè dia de guerra, Zelenski ha defensat que les forces del país es mantenen "fermes". "Ens han dit durant molt temps que els ucraïnesos són d'aquesta o aquella manera. (...) No ens vam adonar del que realment érem capaços, i ara ho estem demostrant", ha destacat.