Els comuns demanen que Sánchez ofereixi a Espanya per rebre refugiats ucraïnesos

També li reclama que "lideri un canvi en la política de fixació de preus de l'energia" /@EP





El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que ofereixi Espanya per rebre refugiats ucraïnesos en el marc de la Unió Europea, i també ha reclamat que l'acollida d'aquests refugiats es faci "sense distincions".





"La política d'acollida ha d'incloure el conjunt de persones atrapades a Ucraïna", ha demanat en roda de premsa aquest dilluns, i ha lamentat que s'estiguin veient imatges a la frontera de Polònia on es veu que hi ha persones que no se'ls deixa pujar a trens o travessar la frontera.





A més, Cid ha reclamat que el Govern de Sánchez "lideri un canvi en la política de fixació de preus de l'energia" a la UE, i ha mostrat preocupació per la inflació vinculada a la pujada del preu de l'energia arran del conflicte a Ucraïna.





Ha desitjat que la coordinació entre els països europeus per a l'acollida de refugiats s'estengui també per "contenir aquesta pujada de preus", i ha criticat que sigui el gas el que marqui el preu finalista de l'energia.





Preguntat per la proposta del president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, d'incorporar-se de manera immediata a la UE, Cid ha respost que aquesta decisió s'ha de prendre conjuntament, primer per part dels ciutadans ucraïnesos i després pels membres comunitaris.





"El que cal és que s'acabi el conflicte, concentrar-nos a donar resposta a la crisi humanitària", ha defensat el portaveu dels comuns, que ha apostat per aturar la invasió i acollir sense distincions els refugiats que estan fugint d'Ucraïna.





Sobre l'enviament d'armament per part de la UE, Cid ha demanat “donar temps per veure quin impacte tenen les sancions econòmiques a Rússia”, i ha dit que respecten i veuen raonable la decisió del Govern central d'enviar material humanitari i defensiu.









JJ.OO. D'HIVERN



Cid també ha assegurat que no entén les declaracions del Govern en contra que la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern també es faci a les comarques del Berguedà (Barcelona), Solsonès (Lleida) i Ripollès (Girona), malgrat la moció de els comuns aprovada per ERC i Junts al Parlament que defensava " consensuar " la implicació d'aquestes tres comarques a la consulta.





"Exigim al Govern que respecti la veu del Parlament", ha reclamat Cid, que considera que el president de l'Executiu català, Pere Aragonès, haurà de decidir si és el president dels projectes fracassats i el que no ha respectat la veu del Parlament i de aquests territoris, en paraules.





Aquestes declaracions arriben després que ERC i Junts emetessin un comunicat la setmana passada dient que no qüestionen la voluntat del Govern que la consulta popular sobre la candidatura dels Jocs Olímpics es faci entre els ciutadans de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida ).