Detinguts cinc presumptes atracadors multireincidents "molt violents" a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc presumptes atracadors /@mossos







Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc presumptes atracadors multireincidents d'establiments comercials "molt violents" a Barcelona.





En un comunicat aquest dilluns, han explicat que la policia catalana va iniciar una investigació per aclarir diferents robatoris violents amb el mateix 'modus operandi' a la ciutat, que ha acabat amb la detenció de cinc persones per presumptament pertànyer a un grup criminal i diversos robatoris amb violència i temptativa d'homicidi.





Els investigadors han estimat que el valor total del que s'ha sostret --entre joies, material tecnològic i diners en efectiu-- supera els 75.000 euros.





MODUS OPERANDI



Han explicat que entre tres i quatre persones s'aproximaven en un vehicle a l'establiment on volien robar, i que mentre el conductor es quedava al cotxe per assegurar la fugida i vigilar el perímetre, els altres accedien a l'interior i presumptament colpejaven a els treballadors i clients, exhibint una arma de foc i fins i tot disparar contra les parets o el sostre "per intimidar les víctimes".





També han explicat que la persona que portava l'arma era la que presumptament donava les ordres, mentre que l'altre o altres coautors eren els que accedien a la caixa registradora i als magatzems de les botigues per emportar-se el material.





INVESTIGACIÓ



La investigació es va iniciar a finals de gener amb un atracament en un establiment de compravenda d'or, i a mitjan febrer es van produir quatre atracaments a joieries el mateix dia, un d'ells en grau de temptativa.





En un d'aquests atracaments, un dels autors presumptament va ensenyar una arma de foc, va apuntar a una de les persones que treballava a l'establiment i " va disparar amb la intenció de neutralitzar-la durant el seu intent de demanar ajuda ", encara que finalment el tret va impactar a una paret.





Així mateix, es van produir altres presumptes robatoris violents en botigues de tecnologia i, després de diverses gestions, es van identificar dues persones que van cometre el presumpte atracament i es van obtenir prou indicis per relacionar-los amb dos fets més.





Finalment, els agents van poder identificar cinc persones del presumpte grup, i van obtenir prou indicis per atribuir-los l'autoria de set presumptes robatoris violents a Barcelona, un a Cerdanyola del Vallès i un altre a Badalona (Barcelona).





Un dels detinguts, que tenia una ordre de detenció vigent perquè estava a la presó i no havia tornat durant un permís, va intentar fugir una vegada va estar detingut, i quatre dels cinc detinguts van entrar a la presó provisional, una vegada van passar a disposició judicial.