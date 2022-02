Álvarez-Pallete crida a una reforma regulatòria de les 'telecos' en la inauguració de l'MWC

El directiu defensa el potencial de la col·laboració públicoprivada /@EP



El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha cridat aquest dilluns, en la inauguració del Mobile World Congress de Barcelona, a una reforma regulatòria per al sector de les telecomunicacions que s'adapti a l'actualitat i al paper creixent dels gegants tecnològics.





"Respectem tots els actors de la nova economia. Però nosaltres també mereixem respecte. És impossible afrontar els nous temps amb les normes velles. El nostre sector no demana privilegis, sinó justícia", ha afirmat el directiu, que aquest any també exerceix com a president de la GSMA, l'entitat organitzadora del congrés.





El president de Telefónica ha incidit en el paper d'habilitadors de la revolució digital que tenen els operadors de telecomunicacions i ha recordat que els reptes d'inversió per a ells són "enormes" a causa de l'augment del trànsit a la xarxa, que xifra en un 50% anual.





"Les telecomunicacions fem possible el que vindrà. No passarà res sense nosaltres durant l'era digital", ha advertit, per posteriorment cridar a una era de "col·laboració hipersectorial" i a la creació d'un sistema de "supervalors compartits".





Álvarez-Pallete, que s'ha definit com un "optimista preocupat", ha destacat el potencial de la col·laboració públicoprivada i de l'aposta de la GSMA per promoure l'educació, l'ocupabilitat i les competències digitals per reduir la desigualtat.





"Si ho fem bé, aquesta revolució digital portarà amb si el progrés social. Perquè el món digital ha de ser un món millor. És la nostra responsabilitat col·lectiva difondre els beneficis de la digitalització i assegurar-nos de no deixar ningú enrere", ha subratllat.





Pel directiu, el que ha passat a Ucraïna és un exemple que la tecnologia no té per si mateixa valors i és responsabilitat dels qui la fan servir d'utilitzar-la per millorar el món.





De la mateixa manera, l'executiu ha destacat la "disrupció sobtada" que suposa la Web3 i el metavers, a més del potencial de les tecnologies com la cadena de blocs o la computació quàntica de cara al futur.





"Sempre hem estat part de la solució", ha recordat Álvarez-Pallete després de citar la pandèmia per insistir en el paper clau de les telecomunicacions en el desenvolupament d'aquestes tecnologies.