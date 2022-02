Podemos critica que la UE enviï armes a Ucraïna i qüestiona algunes sancions i el veto a mitjans russos

El coordinador autonòmic de Podem, Javier Sánchez Serna /@EP







Podem ha subratllat que la decisió de la Unió Europea (UE) d'enviar armes letals a Ucraïna davant la invasió russa "no va en la línia de la distensió" i demana centrar els esforços a "encarrilar" el conflicte amb mitjans diplomàtics, davant les vies de diàleg obertes entre tots dos països.





A més, ha qüestionat el possible veto als mitjans russos, en entendre que pot generar una "espiral perillosa" i afectar els corresponsals estrangers a Moscou , així com una reflexió més gran sobre l'impacte de les sancions econòmiques, atès que s'han de centrar en els oligarques russos i no a la població.





A més, ha destacat que ja hi haurà temps per reflexionar sobre si el paper de l'OTAN o la seva estructura militar, una vegada se solucionin el conflicte, ha "entorpit" les tasques de pau en una crisi que es remunta fa anys, per subratllar que a les protestes d'aquest cap de setmana els militants d'Unidas Podemos s'han manifestat contra la guerra.





El coportaveu estatal de la formació morada, Javier Sánchez Serna, ha manifestat que "no es pot fer la guerra en nom de la pau" i ha criticat, sobre la decisió de destinar 450 milions a finançar l'enviament d'armes letals, que s'utilitzin aquests fons humanitaris per "augmentar l'escala bèl·lica".





En aquest sentit, ha indicat que el Govern central, com han repetit diversos actors de l'Executiu aquests dies, està centrat en l'ajuda humanitària i l'enviament de material mèdic i defensiu. Per tant, està convençut que Espanya seguirà en això en lloc de fomentar una “escalada bèl·lica”, amb una aposta pel diàleg, la diplomàcia i l'acollida de refugiats ucraïnesos.





LES SANCIONS HAN DE CENTRAR-SE ALS OLIGARQUES RUSOS







Sobre la mesures que prepara la UE per vetar els mitjans russos Russia Today i Sputnik, el dirigent de la formació morada ha dit que tots dos poden ser "mitjans de propaganda" del Kremlin però aquesta possible censura obre, al seu parer, una espiral perillosa", atès que Rússia pot posar en "qüestió" els corresponsals de mitjans estrangers a Moscou, cosa que no beneficia ni de banda ni de l'altra" .





També ha afirmat que l'ofensiva de Rússia mereix una resposta en format de sancions econòmiques, però ha desgranat que és pertinent fer un “mapa concret” del seu desplegament, atès que Podem veu efectiu dirigir-les contra els “oligarques” russos, ja que la formació considera que les sancions al conjunt de la població “no són justes”.