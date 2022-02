Catalunya té acollits 69 ucraïnesos a albergs

La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera /@EP







La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, ha concretat aquest dilluns que 69 ucraïnesos estan acollits a albergs catalans de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), i ha assenyalat que el consolat ha xifrat en un 134 ucraïnesos que volen utilitzar aquests equipaments.





En declaracions als periodistes en visitar l'alberg de Vic (Barcelona) on hi ha una quinzena d'ucraïnesos, Cervera ha explicat que la majoria dels acollits són joves que eren de vacances i que ara tenen el "dubte" de marxar o quedar-se i que estan preocupats per les famílies.





Cervera ha lamentat l'atac rus a Ucraïna i ha subratllat que "sembla mentida que al segle XXI puguin passar invasions d'aquest tipus", i ha posat la Generalitat a disposició per acollir-los de la millor manera possible fins que decideixin el seu futur immediat, ressaltant que Catalunya és una terra d'acollida.





Ha assenyalat que la Generalitat ha posat en marxa diferents grups de treball per coordinar-se, i ha subratllat que els albergs són una mesura provisional i que si la situació fos a llarg termini s'haurien de buscar altres recursos habitacionals.





Ha explicat que de les 134 persones que li ha comunicat el consolat, 96 aniran a l'alberg de Coma-ruga (Tarragona), 32 a Vic i sis al de l'Espluga de Francolí (Tarragona), i que en aquest moment n'hi ha 55 a Coma-ruga i 14 a Vic.





Per part seva, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha ressaltat que Vic és una ciutat d'acollida i ha ressaltat que el municipi té una comunitat d'uns 70 ucraïnesos.