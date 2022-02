Foment proposa Espanya com a hub gasístic del Sud d’Europa

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha subratllat en un acte al Mobile World Congress de Barcelona la condemna de l’organització empresarial a la invasió d’Ucraïna per Rússia i també la solidaritat amb els ciutadans d’aquest país, sobre tot per la societat civil, la que és la més damnificada. En aquesta línia ha assenyalat la seva preocupació per l’impacte que pot tenir en les economies i societats europees.





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre /@EP





Josep Sánchez Llibre, sobre aquest mateix tema, ha dit que amb l’esclat d’aquesta crisi “Europa ha de buscar una independència energètica de Rússia. I el projecte més viable i factible és la construcció del gasoducte MIDCAT”. Construït actualment fins a Hostalric, en connexió amb França i Alemanya, podria proveir de gas natural del que ara Alemanya depèn del subministrament rus.







D'altra banda, el president de Foment ha afegit que “Espanya pot jugar un nou rol geopolític gràcies a la seva capacitat de subministrament de gas als països europeus. Espanya pot ser un hub gasístic d’Europa, amb la collaboració de Portugal”.







El 50% de les plantes gasificadores de tota Europa estan a la Península Ibèrica. Podrien entregar fins a 70 bcm (milers de milions de metres cúbics). El gasoducte del Bàltic Nord-Stream 2 paralitzat ara per Alemanya en podria entregar fins a 50 bcm. El gas liquat pot arribar dels Estats Units, convertit en exportador pel gas de fracking, de Qatar o de Veneçuela. Espanya té ara per ara dues connexions de transport de gas a França per Euskadi i Navarra, que permeten entregar uns 8 bcm anuals. Amb el MIDCAT es podria arribar a 17 bcm anuals.





Sánchez Llibre ha subratllat que “la viabilitat econòmica i tècnica és avui inqüestionable i estratègicament és una prioritat. Espanya ha d’apostar fortament per ser el HUB gasísta d’Europa. El projecte de construcció del MIDCAT és un projecte estratègic a Europa per garantir una major sobirania energètica i tenir capacitat d’influència geopolítica".







El gas natural ha de ser un vector de referència en la transició energètica a fonts renovables. El gas natural pot ser produït de fonts renovables de biogas, de residus i les infraestructures gasístiques poden servir pel transport de hidrogen, en mescla amb gas natural en l’actualitat o en un futur quan es vulgui prescindir del gas natural pels seus efectes emissors de GEH per ser usats com a transport d’hidrogen.





L'ACTE AL MWC





Josep Sánchez Llibre ha estat present en l’acte organitzat per Foment del Treball al MWC 2022 amb el títol “250 anys de Foment: una proposta de futur”. Altres dels participants han sigut Carles Grau, CEO de la MWCapital, David Tornos, secretari general de la patronal, Jordi Casas, director del Gabinet de Presidència, i Maria Mora, directora d’Innovació.







El president de Foment ha defensat reforçar sinergies amb l’ecosistema startup especialment amb la collaboració permanent amb Tech Barcelona. “De cara al 2030 hem d’aconseguir passar de les 8.000 empreses actuals amb més de 50 treballadors a 20.000, i alhora acompanyar les startup i les scaleups en el seu creixement per arribar dels 6 unicorns actuals als 50”.





En l’àmbit de transformació digital de les pimes Sánchez Llibre ha assenyalat que Foment hi esta treballant intensament a traves del programa Digitalitzat que compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball: “Per Foment el creixement de les pimes és una prioritat, ja que si aconseguim que creixin també possibilitem que innovin i s’internacionalitzin”.







D’altra banda, també ha constatat les diferents aliances amb la MWCapital com és l’aliança publicoprivada Barcelona Digital Talent centrada en l’atracció, captació i retenció de talent digital a Barcelona.





El president de Foment ha mostrat al MWC com la innovació, la digitalització i l’emprenedoria estan al centre de les polítiques de l’organització empresarial, i ha recordat que dijous passat va lliura a John Hoffman una Medalla d’Honor commemorativa dels 250 anys.