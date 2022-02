Rússia diu que l'entrega d'armament a Ucraïna de la UE és una decisió "extremadament perillosa"

Demana que les negociacions amb Kíev "es produeixin en silenci" i rebutja les sancions a Putin /@EP





El Kremlin ha advertit aquest dilluns que l'entrega d'armament a Ucraïna de la Unió Europea (UE) és una decisió "extremadament perillosa" i "desestabilitzadora", i ha demanat "esperar" abans de treure conclusions dels contactes entre les delegacions ucraïnesa i russa, que busquen un acord per posar fi al conflicte.







"L'entrega d'armes i munició a Ucraïna, des del nostre punt de vista, pot esdevenir i esdevindrà un factor extremadament perillós i desestabilitzador que en cap cas contribuirà a l'estabilitat o la restauració de l'ordre a Ucraïna", ha dit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.





Així, ha ressaltat que, a llarg termini, la decisió de la UE podria tenir "conseqüències molt perilloses". "Això demostra novament que el posicionament rus sobre les mesures que ha adoptat és correcte", ha argumentat, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.





Peskov ha demanat a més "esperar" a les negociacions i ha ressaltat que Moscou "no anunciarà cap posició" ara com ara. "Aquestes negociacions s'han de produir en silenci", ha recalcat, abans de subratllar que Moscou "lamenta molt" que els contactes no comencessin diumenge, tal com havia reclamat a Ucraïna.





"La nostra delegació ha esperat molt temps a Bielorússia i les negociacions podrien haver començat a la nit (...), però els oponents acaben d'arribar", ha dit, poc després que la Presidència ucraïnesa ha anunciat l'arribada de la delegació a un punt de la frontera amb Bielorússia.





A més, ha recalcat que el president rus, Vladímir Putin, mostra "indiferència" envers les sancions que li han imposat. "Tothom sap que no té actius, excepte els que declara cada any", ha dit, alhora que ha explicat que "el fet d'imposar sancions contra el cap d'estat és absurd".