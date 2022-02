La Guàrdia Pretoriana de Putin busca el president d'Ucraïna per assassinar-lo

El president rus, Vladimir Putin /@EP





Vladimir Putin compta amb un 'exèrcit fantasma' que, encara que no ha fet públic el seu nom, estaria format pels mercenaris russos del Grup Wagner, explica el mitjà Le Monde. El Kremlin ha negat durant molt de temps la seva existència, però el president rus ha reconegut que compta amb un grup de seguretat privada.





Aquests mercenaris es preparen, batellen i de vegades moren, però ho fan en secret, sense que ningú sàpiga que ho fan, detallen en el mitjà esmentat. Estarien presents a Ucraïna, però també ho han estat en altres conflictes que s'han donat a llocs tan llunyans entre ells com la República Centreafricana, Síria, Líbia o Madagascar.







EL SEU LABOR A UCRANIA





En aquesta ocasió, els militars privats de Putin operen a Kíev, sota les ordres del Kremlin, i busquen el president ucraïnès Volodímir Zelenski per assassinar-ho. També intenten trobar altres membres del seu govern per facilitar que Moscou prengui el control de la ciutat, explica The Times.





A aquesta informació, l'agència Efe afegeix que el Grup Wagner va portar diversos centenars de mercenaris des de l'Àfrica fa cinc setmanes per decapitar tots els membres del govern ucraïnès a canvi d'una gran bonificació financera.





El Govern ucraïnès va rebre aquesta informació dissabte i, poques hores més tard, la ciutat de Kíev va declarar un toc de queda de 36 hores per tractar de localitzar els "sabotejadors russos".







ALTRES MISSIONS





Els mercenaris russos del Grup Wagner han portat armes a llocs on de forma oficial, Rússia no ha estat present. Però són diversos els documents que s'han compartit a Internet que permeten saber on han estat.





Com citàvem unes línies més amunt, aquesta agència militar privada de Rússia ha acudit als combats a Ucraïna. Però també ha estat recolzant les forces del mariscal Haftar a Limia, han estat presents en missions l'objectiu de les quals era protegir el president de la República Centreafricana i ha intervingut a Mali, entre altres coses.





Tant és així que, segons Le Monde , aquests mercenaris, dirigits per un col·laborador de Putin, són la principal eina que té Rússia a la represa de la seva capital al continent africà.