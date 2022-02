Tres multimilionaris russos es manifesten públicament en contra de la guerra a Ucraïna

Mikhail Fridman, Oleg Tinkov i Oleg Deripaska han fet declaracions en contra de la guerra de Rússia a Ucraïna a la revista Forbes.









Mikhail Fridman: "La guerra no és la solució al problema entre Rússia i Ucraïna"















“Vaig néixer a l'oest d'Ucraïna i hi vaig viure fins als 17 anys. Els meus pares són ciutadans d'Ucraïna i viuen a Lviv, la meva ciutat preferida. Però també he passat la major part de la meva vida com a ciutadà rus construint i desenvolupant negocis. Estic profundament unit a ucraïnesos i russos i, al meu entendre, el conflicte actual és una tragèdia per a tots dos.







No faig declaracions polítiques, sóc un home de negocis i sóc responsable davant de milers dels meus empleats a Rússia i Ucraïna. Tanmateix, estic convençut que la guerra mai no podrà ser la solució al problema. El cost d'aquesta crisi seran vides i danys a dues nacions que han estat germanes durant centenars d'anys. Ara la resolució de la situació sembla aterridorament llunyana, només puc unir-me a aquells l'ardent desig dels quals és que el vessament de sang s'aturi. Estic segur que els meus socis comercials hi estan d'acord”.











Oleg Tinkov:" Ara a Ucraïna moren persones innocents cada dia. Estem en contra de la Guerra"









Tinkov: “A la fundació de la família Tinkov, salvem la vida de persones amb càncer a la sang. Comprem equips, capacitem infermeres i ajudem a construir centres de trasplantament. Jo mateix, dues vegades en els darrers dos anys, gairebé trobant-me de l'altra banda de la vida, estava convençut de com n'és de fràgil la vida. I ella és nostra!





Ara a Ucraïna moren persones innocents cada dia. Això és impensable i inacceptable! Els estats haurien de gastar diners a tractar les persones, en investigació per vèncer el càncer i no a la guerra. Estem contra aquesta guerra!







Oleg Deripaska: "Cal acabar amb aquest capitalisme d'Estat rus".

















Per al rus Deripaska: “Pujar la taxa, la venda obligatòria de moneda estrangera (ara encara recordaran que a la taxa fixada pel Banc Central a la data de les liquidacions) és la primera prova de qui serà realment el responsable d'aquest banquet.





Realment vull aclariments i no comentaris intel·ligibles sobre la política econòmica dels propers tres mesos. Com que aquesta és una crisi real, llavors es necessiten veritables gestors de crisi, i no escriptors de ciència ficció amb un paquet de presentacions. Ara, com el 2014, no serà possible quedar-se fora. Cal canviar la política econòmica, cal posar fi a tot aquest capitalisme d'Estat”