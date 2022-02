Zelenski sol·licita formalment l'ingrés d'Ucraïna a la UE

Volodimir Zelenski @ep





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha signat aquest dilluns un document amb el qual sollicita formalment l'adhesió del país a la Unió Europea, inici d'un procés que Kíev ha demanat accelerar en resposta a la invasió russa, segons l'agència de notícies Ukrinform.





El president ucraïnès manté un contacte constant amb els líders europeus i per això a Brussel·les són conscients que la sollicitud formal per demanar l'adhesió es troba en la "fase final de preparació" per la qual cosa s'espera que arribi "imminentment", segons fonts europees.





La recepció d'una petició formal activaria els processos que estableixen els tractats europeus per examinar una candidatura, un procés obert, segons l'article 49 del Tractat de la UE, a tot país europeu que respecti els valors fonamentals de la UE i es comprometi a promoure'ls.





La petició s'ha d'adreçar al Consell qui, per unanimitat, ha de ser qui faci el pas de sollicitar a la Comissió Europea un dictamen sobre la candidatura abans que la decisió definitiva torni al si dels Vint-i-set.





En tot cas, les fonts consultades apunten la disposició d'avaluar una possible petició d'Ucraïna "molt ràpidament" en el Consell per decidir si correspon demanar a l'executiu comunitari una "opinió urgent" sobre el cas concret.





Segons les regles de la UE, quan una petició d'adhesió arriba al Consell de la UE, la presidència de torn, en aquest cas França, n'hauria d'informar la resta de socis i també notificar la demanda al Parlament Europeu i als parlaments nacionals. A continuació, els ministres d'Afers Exteriors serien els encarregats d'avaluar el cas i decidir si demanar el dictamen de Brussel·les.





Respecte a l'opinió de la Comissió, és una fase que requereix habitualment un termini d'entre quinze i divuit mesos, però fonts europees apunten que no es tracta d'un termini tancat i es pot allargar o ser "significativament més curt" atenent les consideracions "polítiques".