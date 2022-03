Espanya és un dels països més afectats pel canvi climàtic

Zona enfangada a l'embassament de Pedrezuela, a 18 de febrer de 2022, a Guadalix de la Sierra, Madrid (Espanya). Aquest embassament és el que es troba millor de la Comunitat de Madrid amb gairebé un 83% de capacitat, respecte al 85% de l'any passat. A causa de la - Rafael Bastant - Europa Press





Espanya serà un dels països més afectats per la calor extrema a conseqüència del canvi climàtic i bona part de la costa està banyada per la Mediterrània, que s'escalfa més ràpidament que la majoria de zones del món.





Aquestes són algunes de les conclusions relatives a Espanya que destaca l'informe d‟avaluació del Grup de Treball II del Grup Intergovernamental d'Experts de Canvi Climàtic de l‟ONU (IPCC) que va ser aprovat aquest diumenge i publicat aquest dilluns.





En concret, respecte a la Mediterrània, assenyala que ja ha augmentat la seva temperatura en 1,5 graus centígrads (ºC) davant de la mitjana mundial que se situa a l'1,1ºC. A més, els científics han arribat al consens que a tota la regió mediterrània la sequera suposarà un risc "molt rellevant" i les prediccions apunten a un increment "considerable" de les sequeres".





Un dels investigadors que ha participat en l'elaboració d'aquest informe d'impactes, adaptació i vulnerabilitat de l'IPCC, Jofre Carnicer, professor de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB) i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals ( CREAF), ha assenyalat en una trobada amb periodistes que per cada grau que augmenti la temperatura les pluges es reduiran un 4%, per la qual cosa l'informe de l'ONU prediu unes reduccions d'entre un 5% a un 20%, en funció capacitat per reduir emissions.





No obstant això, Carnicer observa diferències entre la riba nord de la Mediterrània i la riba sud, que pateix una vulnerabilitat més gran i un risc més gran d'increment del nivell del mar. Per exemple, ha citat Egipte, amb 103 milions d'habitants dels quals només al Delta del Nil, s'espera que més de 6,3 milions de persones puguin veure's seriosament afectades si el nivell del mar puja per sobre dels 80 centímetres , un escenari que es contempla amb les tendències d'emissions de gasos d'efecte hivernacle actuals.





L'informe destaca a més que la calor extrema amenaçarà la població i la biodiversitat espanyola i serà un dels països més afectats per la calor extrema si les emissions continuen sent tan elevades.





De fet, encara que les onades de calor inusuals ara només es produeixen una vegada cada 50 anys, segons l'IPCC es produiran "tots els anys" i a mitjans de segle el nombre de víctimes mortals per onades de calor passarà de 1.500 a 8.000 si segueix aquest nivell d'emissions de CO2. Però fins i tot un altre informe esmentat pel treball de l'IPCC adverteix que aquestes xifres podrien estar subestimades i porta les morts relacionades amb les onades de calor a multiplicar-se per 40 respecte de les actuals si no es redueixen les emissions.





Per això, l'informe aprovat aquest diumenge per l'ONU afegeix que la calor serà, precisament un nou cost per a Espanya perquè caldrà més energia per climatitzar els edificis que poden ser del doble el 2035 i multiplicar-se gairebé per 3,5 el 2065 sinó es redueixen les emissions.





MÉS SEQUERES, INCENDIS I MENYS AIGUA





D'altra banda, totes aquestes condicions més càlides i seques elevaran el risc d'incendis forestals. Tot i això, l'informe anima a actuar ja que estima que si es redueixen les emissions també ho farà l'increment d'incendis forestals. Així, preveu que la superfície cremada a la Mediterrània creixerà un 87 per cent si les emissions es redueixen una mica més ràpid del previst actualment, però fins a un 187 per cent si la reducció de les emissions és una mica més lenta del que preveu actualment, en comparació amb un escenari de reducció molt més ràpid.





BIODIVERSITAT: LA POSIDÒNIA POT DESAPARÈIXER EL 2050





La calor extrema també serà una "gran amenaça" per a la biodiversitat a Espanya, segons reflecteix l'IPCC, que exposa que les plantes i animals són molt susceptibles a les onades de calor marines, perquè no es poden desplaçar cap al nord a la recerca d'aigües més fresques i adverteix que si les emissions globals no es redueixen ràpidament, les praderies marines de posidònia a la Mediterrània s'extingiran el 2050 a causa d'onades de calor marines més freqüents i intenses.





Un altre dels perjudicats a Espanya per l'increment del canvi climàtic serà l'agricultura espanyola . L'informe conclou que les pèrdues de collites per la sequera i la calor extrema s'han triplicat en els darrers 50 anys i s'espera que augmentin amb l'escalfament continuat. La majoria d'aquestes pèrdues es produeixen al sud d'Europa i adverteixen que Espanya serà "especialment vulnerable a això".





L'IPCC alerta que si les emissions no es redueixen ràpidament i se superen els límits de l'Acord de París, el rendiment del blat de moro podria baixar fins a un 80% a Espanya i als països veïns. En teoria, el reg pot limitar les pèrdues un 11%, però això dependria de si hi ha prou aigua disponible o no.





Les zones agrícoles adequades es desplaçaran al nord en un escenari d'escalfament continuat i la terra disponible per a l'agricultura es reduirà a Espanya, on augmentarà el risc de plagues d'escarabats de fusta al nord d'Espanya.





Actualment, els experts de l'IPCC estimen que la sequera costa a Espanya 1.500 milions d'euros, segons un estudi que cita l'IPCC i que reflecteix que fins al 80% de les terres de la regió mediterrània patirà un augment de la freqüència de sequeres si no es redueixen les emissions; hi haurà múltiples pèrdues econòmiques degudes a la disminució de rendiments agrícoles, interrupcions en el transport i producció d'electricitat, i reducció del subministrament públic d'aigua. Un altre estudi que s'ha inclòs a l'informe de l'IPCC preveu que els danys per la sequera a Espanya s'incrementaran un 250% si les emissions continuen augmentant.





Així mateix, observa que l'aigua serà cada vegada més escassa a Espanya i que el 54% de la població estarà exposada a estrès hídric si les emissions es redueixen només una mica més ràpid del previst actualment, xifra que podria limitar-se al 18%. una ràpida reducció de les emissions.





Igualment, l'IPCC argumenta que Espanya serà un dels països més afectats d'Europa, amb 7 milions de persones, vivint en zones amb escassetat d'aigua si les emissions es redueixen només una mica més ràpidament del previst actualment . Encara va més enllà i alerta que l'augment de la demanda d'aigua, combinat amb condicions més seques, podria esgotar les reserves d'aigua subterrània a la regió mediterrània.





Això comporta una limitació en la possibilitat d'usar el regadiu per a l'agricultura, cosa que pot comportar més pèrdues i fins i tot que molts agricultors hagin d'abandonar les terres i provocar, alhora, pèrdues en altres sectors com el transport marítim, la generació de energia hidroelèctrica entre d'altres.





Un altre dels efectes combinats del canvi climàtic a Espanya és el dany econòmic. Espanya, segons l'IPCC, pot veure disminuït el seu PIB per càpita en un 46 per cent a final de segle per les altes temperatures, ja que el canvi climàtic afectarà les cadenes de subministrament internacional, els mercats, les finances i el comerç i reduir a la disponibilitat de béns que seran més cars.





Així, insisteix que les pertorbacions econòmiques causades pel canvi climàtic, com ara la reducció dels rendiments agrícoles, els danys a les infraestructures crítiques i l'augment dels preus dels productes bàsics, podrien provocar una gran inestabilitat financera.