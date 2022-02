Barcelona compta amb un nou espai de formació i lleure per a artistes audiovisuals

“Els artistes som un col·lectiu al qual no ens agraden les residències ni els casals de la tercera edat, preferim casa nostra” va comentar Sergi Mateu, vicepresident i delegat a Barcelona d'AISGE, l'entitat que gestiona al nostre país els drets de propietat intel·lectual d'actors, dobladors de veu, ballarins i directors d'escena, reuneix en total més de 12.000 professionals tant del conjunt d'Espanya com de països iberoamericans, 2.200 a Catalunya i el consell d'administració dels quals presideix actualment l'actor Emilio Gutiérrez Caba.







AISGE, que va néixer el 1995 pràcticament sense recursos, va poder viabilitzar el seu futur a partir del moment en què les televisions generalistes van estar obligades a pagar els drets d'autor que estaven pendents de liquidació i des d'aquell moment va començar a funcionar tota la seva plenitud, així com crear la Fundació que porta el seu nom. El 2006 va crear un espai de trobada a Madrid i ara sorgeix el de Barcelona al número 662 del carrer Còrsega. Es tracta d'un equipament pensat per facilitar als seus socis tant l'espai adequat per rebre formació, reciclar-se o assajar i preparar els seus projectes, així com per disposar d'un punt on veure's amb els companys de professió, intercanviar experiències o senzillament gaudir del temps lliure.









L'actor Sergi Mateu va recordar que l'entitat gestora, que compta actualment amb delegacions, a més de Madrid a Barcelona, a València, Sevilla, Sant Sebastià i Santiago de Compostel·la ha de dedicar, d'acord amb allò establert legalment, el vint per cent dels drets que es recapten a accions formatives i assistencials, cosa que li ha permès anar creant serveis adequats per a aquests fins. Va afegir que, a més, s'ha rebut una subvenció de 700.000 euros per a la realització d'activitats formatives, que a Barcelona ja havien començat a tenir lloc a l'altre local que AISGE té a la ciutat, però que ara es podran desenvolupar molt més desfogadament.







L'Espai Actua ocupa 400 metres quadrats distribuïts en una àmplia sala d'exhibició amb piano i capacitat per a 150 persones, dues aules polivalents, dos camerinos i vestuaris, així com cafeteria i networking i serveis complementaris, tot això per a ús gratuït dels associats. que AISGE és una entitat sense ànim de lucre, encara que es va informar del desig de quedar oberts així mateix a les necessitats del barri.