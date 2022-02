La invasió d'Ucraïna, un avís per a la resta del món

Els que alguns creien que era impensable ja fa uns quants dies que s'ha iniciat: la invasió de Rússia a Ucraïna , i la consegüent guerra i matança de persones innocents. El president rus Putin ha estat entretenint el personal mundial, és a dir als governants, ensenyant la poteta, després retirant-la, fins que finalment ha complert la seva promesa, per a sorpresa del món. Aquesta situació ha propiciat que els EUA i Europa encapçalin la seva oposició al règim de Putin , que s'ha convertit en un criminal sense escrúpols. .





Els avenços de les tropes russes sobre el territori ucraïnès no és una tasca fàcil per a l'invasor. Ho estan posant molt difícil la població, el propi govern i el seu exèrcit, que encara comptant amb menys mitjans - estan ara rebent ajudes de l'exterior- estan practicant una guerra de guerrilles que es pot convertir en una ratera per a les tropes russes. El component històric emocional acaba per desgastar, com va passar a l'Afganistan, on Rússia va sortir derrotada . El mateix va passar al seu dia al Vietnam amb els americans. No sempre els grans acaben guanyant les guerres, per molts de mitjans que tinguin.





Edifici bombardejat a Bucha, Ucraïna @ep





Tot i la fredor amb què actua i la seva fama d'estratega de la qual alguns dubten, creu que ocupant territoris a Ucraïna allunyaria l'OTAN de les fronteres russes, Això no està sent així, al contrari: Ucraïna torna a demanar la seva entrada a l'aliança militar, i fins i tot països neutrals com Suècia i Finlàndia es plantin també aquesta possibilitat.





Donades les circumstàncies, amb l'agreujament de la guerra, no es descarta un conflicte a gran escala entre Rússia i l'OTAN, amb les conseqüències que tots imaginem . Cal esgotar totes les vies de diàleg i respecte als acords. El focus de la qüestió és com arribar a un acord en l'ordre geopolític durador, en què Ucraïna és essencial com a ressort estratègic entre Europa i Euràsia. Per això, establir un acord geopolític és més necessari que mai, però de difícil consens.





La Rússia de Putin, en teoria, havia reconegut al seu dia la sobirania d'Ucraïna, però el que mai no ha estat disposat és a permetre que no estigués a la seva zona d'influència. Després de l'acostament d'Ucraïna a Europa, Putin no està disposat a cedir, ja que la geopolítica tradicional que practica Rússia és totalment oposada a aquests plantejaments. Putin no està disposat a cedir perquè Ucraïna s'integri a la Unió Europea ia l'OTAN.





Dilluns passat Putin va decidir, per sorpresa, reconèixer els territoris ucraïnesos de Donetsk i Lugansk com a repúbliques independents , la qual cosa significa que aquests territoris es converteixen en Estats de facto, aliats de Moscou i zones estratègiques per a les aspiracions del president rus. Un cop que no ha agradat ni al govern ucraïnès, ni a la comunitat internacional que observa amb sorpresa els moviments de l'exagent soviètic.





La invasió de Rússia a Ucraïna no és un tema menor, no només pel que signifiquen les morts de persones, sinó també pel desastre econòmic i els canvis de poder al món. Putin vol recuperar més poder mundial i el control dels territoris de l'antiga Unió Soviètica. Sense adonar-se que les coses han canviat.





El 1904, el geògraf anglès i pare de la geopolítica moderna, Halford John Mackinder, va escriure el llibre 'Ideals democràtics i realitat', en què explicava una teoria generalista sobre el passat, present i futur del poder mundial. La teoria anomenada del heartland o del cor continental , venia a dir que, històricament, qui controlava la zona d'Àsia central - Rússia central - Sibèria tenia força probabilitats de controlar tant la resta d'Àsia com la resta d'Europa i obtenir així una posició privilegiada de cara al domini mundial.





Aquesta teoria de Mackinder torna a estar d'actualitat, amb les aspiracions expansionistes de Putin . Tot i que Rússia controla gran part del heartland no vol dir que controli “l'illa del Món”. El territori euroasiàtic ha estat testimoni del creixement d'un nou poder –ara són amics– que ha crescut i vol convertir-se en la primera potència mundial: la Xina. En les circumstàncies actuals i donat el panorama mundial, la Xina s'anirà allunyant de Rússia i aspira a aquest primer lloc al món. Així que la teoria de Mackinder potser no estigui tan allunyada de la realitat actual.





Les guerres sempre tenen un component de poder, econòmic i egòlatra dels seus actors, sense tenir en compte les vides humanes que es perden. A Putin això no li importa.