VÍDEO: Una mare ucraïnesa s'acomiada del seu fill, que se'n va a lluitar contra Rússia

La invasió russa d'Ucraïna continua i segueixen arribant imatges que deixarien el cor gelat a qualsevol. A les xarxes socials està circulant un vídeo, que ja ha estat verificat per diversos mitjans, d'una mare ucraïnesa que s'acomiada del seu fill entre llàgrimes. Ella se'n va del país per seguretat, i ell es queda per protegir-ho.





Aquí podeu veure les dures imatges: