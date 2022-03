Putin està fent passos semblants als que va fer Hitler quan va començar la seva campanya d'annexió de territoris veïns

Alejandro Gómez és un prestigiós historiador argentí. Doctor en Història per la Universitat Torcuato Di Tella, té una especialització en Ciències Polítiques per la Universitat de Chicago. Màster en Economia i Administració d'Empreses (ESEADE) i és professor d'Història Econòmica a la Universitat del CEMA. Professor d'Història Econòmica i història de les empreses a l'Escola de Negocis de la Universitat Francisco Marroquin. Catalunyapress ha parlat amb ell per conèixer la seva opinió del que està passant a Ucraïna després de la invasió de Rússia.





Pregunta: Per què Putin ha envaït Ucraïna?





Resposta : La idea de Putin de recrear la gran nació russa, prenent com a referència la URSS i més enrere en el temps, l'imperi dels tsars. Això és el que motiva Putin a llançar-se a la conquesta i/o recuperació dels territoris “perduts” des de la debacle a l'URSS al començament de la dècada de 1990. Per això utilitza com a excusa l'autodeterminació dels pobles russos que van quedar habitant els límits de l'actual Ucraïna. I molt probablement ho continuarà fent a altres països de la regió si aquesta aventura li surt bé.





P.: Creu que la invasió russa pot donar peu a la Tercera Guerra Mundial?





R.: Això depèn de la reacció d'Occident. Si la Comunitat Europea, l'OTAN i els EUA no reaccionen de manera immediata, és probable que a la llarga ho hagin de fer amb un cost més alt. Una cosa semblant (tot i que les condicions no són idèntiques i cada època té la seva empremta) ha passat amb les dues grans guerres del segle XX.





Les repúbliques democràtiques d'Occident sempre defugen de la guerra, mentre que els governs autocràtics no tenen problema amb sacrificar part de la seva població per aconseguir els seus objectius expansionistes





P.: Era inimaginable el que està passant a Ucraïna?





R.: Crec que Putin venia donant senyals clars que passaria una cosa així. L'antecedent més directe el vam veure quan Rússia va envair Crimea el 2014. El tema central aquí és que, lògicament, les repúbliques democràtiques d'Occident sempre defugen de la guerra, mentre que els governs autocràtics no tenen problema amb sacrificar part de la seva població per tal de assolir els seus objectius expansionistes, tant territorials com de poder personal.





P.: Amb diferents aliances, la primera i la segona guerra mundial els “invasors” van buscar excuses per a les seves accions. Pensa que hi ha un fil conductor entre les dues primeres i la situació actual?







R.: Es poden treure ensenyaments de tots dos conflictes. La cosa és que en vam aprendre. Els països agressors tenen sempre pretextos per iniciar l'atac. En general, busquen legitimar-se en qüestions lligades al nacionalisme i la recuperació de territori perdut en algun conflicte anterior.





Per la seva banda, les aliances geopolítiques canvien al llarg del temps. Fins i tot hem vist que fins i tot canvien enmig del conflicte. Per exemple, Itàlia a la Primera Guerra passo de la Triple Aliança a la Triple Entente i l'URSS a la Segona Guerra va fer el mateix quan va abandonar el seu pacte amb Alemanya quan aquesta decideix envair-la, i va passar a lluitar amb els aliats.





De moment Putin està fent passos semblants als que va fer Hitler quan va començar la seva campanya d'annexió de territoris veïns a la dècada de 1930





P.: Putin és el Hitler del segle XXI?





R.: Encara és aviat per dir si Putin arribarà a ser el monstre que va ser Hitler. El que sí que és clar és que de moment està fent passos semblants als que va fer Hitler quan va començar la seva campanya d'annexió de territoris veïns a la dècada del 1930. Tant de bo el món no ho deixi continuar avançant ni li permeti cometre les atrocitats d'aquell.





P.: Quin paper creu que han de jugar els EUA, la Unió Europa, l'OTAN i l'ONU en el conflicte que ja ha començat?





R.: Com a primera mesura, la condemna immediata a la invasió, cosa que ja ha passat. Però el més important és que s'ofegui militar i econòmicament Rússia. El segon comença a succeir. En aquest món global són moltes les mesures que es poden prendre per arraconar Putin, sobretot cap a dins de Rússia i tocant els interessos dels multimilionaris russos que veuran afectats de manera directa els seus interessos i el seu estil de vida. De tota manera, això no arriba, si no hi ha un compromís militar clar i immediat. No aconsegueix manar armes i ajuda militar, cal mobilitzar tropes a la regió.





Això darrer, crec, és el més difícil. Com he dit anteriorment, les democràcies occidentals han de respondre al seu electorat i seguir passos institucionals, aquesta és la “debilitat” del sistema davant dels dictadors que decideixen el que volen sense cap restricció. El dilema aquí és posar en guerra gran part d'Europa i els Estats Units, o apostar que Putin pot ser detingut amb la resistència d'Ucraïna i les sancions internacionals. En aquest cas crec que serveix mirar què va passar amb Hitler i el Pacte de Munic.





Quan un inicia una guerra sap el dia del començament, però no del final.





P.: Pensa que no han sabut estar a l'alçada o és que no creien Putin arribaria tan lluny?





R.: La qüestió és saber sospesar el cost que té actuar o deixar de fer-ho. Novament, no és fàcil prendre la decisió d'enviar tropes a un conflicte que no sap fins on pot escalar. Quan un inicia una guerra sap el dia del començament, però no del final. En general, se sol subestimar el cost final en vides i econòmic que tenen aquests conflictes.





P.: No actuen pel poder destructiu actual, o per temes econòmics?





R.: Les dues qüestions estan sempre sobre la taula. El que és interessant d'aquesta situació és que la major part de la població mundial no ha viscut en guerra durant els darrers setanta anys. Hi ha generacions que només saben de les guerres per la història o les pel·lícules i crec que per això molts sostenen que cal enviar tropes aquí o allà. Insisteixo que és un dilema molt difícil de resoldre. Una cosa semblant va passar als trenta. El record de la Primera Guerra feia que molts no volguessin emprendre un moviment per aturar Hitler des del començament, després el cost va ser molt més gran. Però això ho sabem avui que ja hem vist tota la pel·lícula. Per això és tan complexa la situació actual.





P.: Les aliances de països han canviat, com percep el que pugui passar?





R.: De moment, crec que les aliances del present no es modificaran. Només hi ha certa incertesa per la determinació que prengui la Xina sobre això. És a dir, si s'hi involucra més amb Rússia, si es manté expectant com fins ara o si decideix condemnar més obertament les seves accions.





P.: Poden tornar a canviar les aliances?





R.: Al llarg de la història les aliances han anat canviant, de manera que això pot passar. Caldrà veure com es resol aquest conflicte i com queden les relacions de poder entre els participants.





P.: S'imposa un nou ordre mundial?





R.: Això s'ha de veure. Encara és aviat. El conflicte acaba de començar.





P.: Com afecta el conflicte a l'economia mundial?





R.: Segurament hi haurà més alts costos de transacció. Els preus relatius d'alguns béns es modificaran i com que en tot conflicte bèl·lic alguns sectors se'n beneficiaran, però la majoria es veuran afectats de forma negativa en la mesura que el conflicte s'estengui en el temps i hi hagi més països involucrats.





P.: I a la societat? Pandèmia i conflicte bèl·lic són un binomi mortal?





R.: La societat en general és molt castigada per la pandèmia i ara li suma la tensió d'aquest conflicte. Suposo que no és bo per a ningú. Sumat que actualment rebem informació en temps real de tot el que succeeix, l'estrès que genera en les persones tot això indubtablement impacta negativament en la qualitat de vida de les persones.





P.: És optimista que el conflicte es pari?





R.: Crec que si hi ha una pressió forta de tots els actors importants que hem esmentat (EUA, Comunitat Europea, l'ONU i OTAN) sobre Putin és probable que això no s'aprofundeixi. Tant de bo que sigui així.