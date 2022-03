L'ONU xifra en 520.000 els refugiats pel conflicte a Ucraïna

"Aquesta xifra ha anat augmentant exponencialment, hora rere hora" /@EP







Nacions Unides ha xifrat aquest dilluns en prop de 520.000 els refugiats que ha deixat fins ara el conflicte a Ucraïna, l'èxode "més gran dins d'Europa" des de la guerra dels Balcans, i ha alertat que aquest nombre es podria incrementar en els propers dies.





"Aquesta xifra ha anat augmentant exponencialment, hora rere hora, literalment, des del dijous. He treballat en crisis de refugiats durant gairebé 40 anys i poques vegades he vist un èxode de persones tan increïblement ràpid, segurament el més gran dins d'Europa, des de les guerres dels Balcans", ha assegurat l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi.





Així, ha detallat que més de 280.000 migrants han fugit a Polònia, 94.000 més s'han desplaçat a Ucraïna, gairebé 40.000 estan a Moldàvia i 34.000 i 30.000 són a Romania i Eslovàquia, respectivament.





"Vull felicitar els governs dels països receptors per permetre l'accés de refugiats al seu territori. El desafiament d'admetre i registrar, satisfer les necessitats i garantir la protecció dels qui fugen, és aclaparant", ha dit, segons recull en un comunicat ACNUR.





Per això, ha mostrat la seva preocupació per la "probable i creixent escalada del nombre d'arribades". "En aquesta conjuntura crítica no pot haver-hi discriminació contra cap persona o grup", ha destacat.





"Actualment estem planificant, repeteixo, planificant, fins a quatre milions de refugiats en els propers dies i setmanes. Un augment tan ràpid seria una càrrega enorme pels estats receptors i sens dubte posaria a prova els sistemes de recepció i els recursos relacionats", ha agregat.





Així doncs, ha apuntat que, "mentre la sisena nit d'angoixa cau sobre Europa, colpejada una vegada més per la guerra, i mentre milions de civils ucraïnesos innocents s'apinyen en búnquers", el Consell de Seguretat de l'ONU no pot fallar, ja que si ho fa, "serà massa tard per a tots".





"Permetin-me dir-los, com un antic treballador humanitari, la responsabilitat que tenen de garantir que finalment la pau i la seguretat per a tots prevalguin sobre les lluites de poder i els estrets interessos nacionals", ha resolt.





ESCALADA DE VIOLACIONS DE DDHH



Per la seva banda, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha destacat al Consell de Seguretat de l'ONU que "l'expansió de la violència i els conflictes arreu del món nega els Drets Humans de milions de persones".





"L'escalada de les operacions militars de la Federació de Rússia a Ucraïna està provocant una escalada de les violacions dels Drets Humans. Coneixem el resultat inevitable de la guerra: baixes civils, dones, nens i homes obligats a abandonar les seves llars, gana, pobresa, i una gran pertorbació econòmica", ha enumerat Guterres.





En aquest sentit, ha explicat que "el conflicte és la negació total dels Drets Humans" i ha reiterat que "sempre" ha demanat la fi de l'"ofensiva" i "tornar al camí del diàleg i la diplomàcia", segons recull un comunicat de Nacions Unides.





"A tot el món, necessitem un enfocament molt més agut i sostingut sobre els drets de les minories. Insto les autoritats dels països, des de Birmània fins a l'Afganistan, Etiòpia i més enllà, a que intensifiquin la protecció de les minories i respectin la igualtat de drets de tots els seus pobles", ha demanat.





Guterres també ha apuntat que més de 5.200 persones han mort a les rutes migratòries el 2021 i ha exigit que les polítiques migratòries es basin "en la cooperació entre els Estats i en el ple respecte dels drets i la dignitat de tots".





"Les polítiques hostils d'asil i migració, i la retòrica xenòfoba que sovint les acompanya, amenacen la vida de les persones migrants i refugiades i converteixen en hipòcrites als qui pretenen predicar amb l'exemple en matèria de Drets Humans", ha resolt.