Un comboi rus de més de 40 quilòmetres es dirigeix ​​a la capital d'Ucraïna

Un comboi de més de 40 quilòmetres de longitud ha estat albirat al llarg de les carreteres al nord-oest de Kíev , segons apunten diverses imatgesde satèL·lit que han publicat des de l'empresa nord-americana Maxar Technologies. D'altra banda, imatges satel·litàries addicionals de Maxar han mostrat que Rússia ha augmentat el nombre de vehicles militars, així com el seu poder aeri i la quantitat d'armament a Bielorússia. Des de la ciutat de Brest, a l'est del país, fins a Gomel, a l'oest, segons ha informat la cadena nord-americana CNN.





Aquesta gran caravana militar – de prop de 64 quilòmetres – està formada per vehicles blindats, tancs, artilleria remolcada i altres vehicles . Aquests vehicles haurien sortit de la Base Aèria Antonov, al nord de Priborsk, segons recull l'agència de notícies ucraïnesa Unian.







A més del fins ara esmentat, el Servei Estatal de Comunicacions Especials i Protecció de la Informació d'Ucraïna ha afirmat que "ha començat l'assalt de Jerson" i ha explicat que les tropes russes estarien avançant des de l'aeroport fins a la carretera de Mykolayiv, tal i com ha informat l'agència de notícies ucraïnesa Ukrinform.







Aquest dilluns a la nit les sirenes han tornat a sonar a la capital d'Ucraïna, mentre que a altres zones del país, com Volyn, Ternopil i Rivne continuen els atacs aeris al nord-oest d'Ucraïna, a prop de Leòpolis, segons ha recollit. The Kíev Independent'. A més, també s'ha avisat la població que acudeixin als refugis a Vinitsa ia Bila Tserkva, a prop de Kíev, tal com ha informat aquest mateix mitjà.