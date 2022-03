Pablo Casado presideix aquest dimarts la seva darrera reunió de la Junta Directiva Nacional del PP

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez-Feijóo (i) i el president del PP, Pablo Casado /@EP







El líder del PP, Pablo Casado, presidirà aquest dimarts la seva última reunió de la Junta Directiva Nacional del PP , una òrgan integrat per més de 400 càrrecs que aprovarà el full de ruta fins al congrés extraordinari dels dies 2 i 3 d'abril, a el que s'obrirà una nova etapa al partit liderada per Alberto Núñez Feijóo.







Una hora abans està prevista una reunió del Comitè Executiu que ratificarà les dimissions de la darrera setmana , com la de Teodoro García Egea com a secretari general del PP i la d'Andrea Levy al capdavant del Comitè de Drets i Garanties.





En aquesta reunió del Comitè Executiu també es donarà llum verda al nomenament de Cuca Gamarra, portaveu del Grup Popular al Congrés, com a coordinadora del partit fins al conclave i la designació d'un nou president de l'òrgan disciplinari, ja que "no s'hi pot haver aquest buit de poder" en aquest període congressual, segons han assenyalat a Europa Press fonts populars.





SEVILLA COM A CIUTAT PREFERIDA PER A LA REUNIÓ







La Junta Directiva del PP --fixada a les 12.00 hores i que se celebrarà en un hotel madrileny per poder acollir els més de 400 membres que la componen-- donarà llum verda a la convocatòria del congrés extraordinari dels dies 2 i 3 d'abril . Fonts del PP han indicat a Europa Press que Sevilla és una de les ciutats que compta amb més opcions d'acollir aquest conclave.









Serà la darrera Junta Directiva de Casado i allà tindrà oportunitat d'oferir un discurs, en un moment en què ja ha acordat amb els barons del PP que no optarà a la reelecció i que serà president fins al congrés extraordinari. Fonts de la cúpula del PP auguren que farà una intervenció "emotiva", en què podria fer "balanç" dels seus més de tres anys al capdavant del partit, que va agafar quan Ciutadans trepitjava els talons al PP.





A l'ordre del dia d'aquesta reunió resa textualment: excuses; lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior; convocatòria del XX congrés nacional extraordinari del PP; informe del president nacional; i precs i preguntes. Es preveu que, a diferència de les darreres reunions de la Junta Directiva, en aquesta ocasió hi hagi més càrrecs del que habitualment demanin la paraula acollint-se a aquest últim punt.





A més, en aquesta Junta Directiva es donarà llum verda els detalls del congrés extraordinari, amb l'aprovació del comitè organitzador, que presidirà l'eurodiputat valencià Esteban González Pons. Aquest òrgan estarà compost per almenys un membre designat per cada organització territorial, segons van acordar Casado i els 'barons' del partit a la reunió





FEIJÓO NO PREVÉ ANUNCIAR AQUEST DIMARTS LA SEVA DECISIÓ





Encara que el president de la Xunta de Galícia encara no s'ha postulat públicament, compta ja amb el suport dels altres barons territorials i el gruix de càrrecs del partit, que hi veuen un "referent" per superar la profunda crisi interna que ha viscut el partit aquests darrers 10 dies.









Feijóo , que ha agraït el suport rebut, ha assegurat aquest dilluns que anunciarà la seva decisió "a partir de dimecres" . Fonts consultades per Europa Press apunten que, en aquesta ocasió, podria no esgotar els terminis i informar els seus de la seva decisió abans que s'acabi aquesta setmana. El que és previsible és que ho faci a Galícia i el format que ha triat en ocasions anteriors --com el 2018, quan finalment va deixar passar el tren a Madrid-- va ser el de la Junta Directiva gallega en un hotel compostel·là.





Quan ho confirmi, al marge de treballar als equips que l'acompanyaran a Gènova, Feijóo haurà de preparar una successió en dos escenaris: el PP gallec (ostentar la seva Presidència és incompatible amb liderar el nacional) i la Xunta.





PRUDÈNCIA ALS TEMPS I TRANSICIÓ ORDENADA





En el seu entorn descarten un avançament electoral i tampoc consideren gaire operatiu compaginar Xunta i liderar el PP a llarg termini (encara que és legalment compatible), però el que defensen és que el salt a Madrid tampoc no ha de ser "immediatíssim".





" Ell sempre ha dit que es pot fer política nacional des de Galícia, no veiem la necessitat de tantes presses ", han remarcat les fonts consultades per Europa Press, donant a entendre que ell és partidari dels relleus "ordenats", a més de recordar que també té vida personal i un nen petit.





Per això, encara que la via més lògica perquè pugui fer oposició a Pedro Sánchez a Madrid és el Senat --a través d'una plaça per designació autonòmica, que li permetria trobar forat a les Corts--, aquest pas no s'hauria de fer necessàriament immediatament, just després del congrés d'abril.





Podria donar-se un període de transició mentre es lliguen els caps del partit i de la Xunta a Galícia, encara que amb unes municipals a la cantonada la major part de les fonts coincideixen que hi haurà pocs moviments i es respectaran els 'galons' de Feijóo, i fins i tot que aquest període es prolongui "uns mesos". En tot cas, subratllen que, fins que el dirigent gallec parli, tots els escenaris estan oberts.