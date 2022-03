BNP reclama 250 milions a Santander a Londres per la filial immobiliària que va fundar Oleguer Pujol

El banc BNP Paribas reclama una suma de 250 milions d'euros a Uro Property, filial de Santander a Londres, que va estar administrada per Oleguer Pujol fins al 2014, afirma Vozpópuli. Des d'aquest mitjà assenyalen que l'entitat francesa va presentar la demanda el 16 de febrer passat i se centra en la pèrdua de la condició de Socimi que fins ara tenia Uro Property.





Banc Santander /@EP





Cal apuntar que Uro Property és hereva de Samos Servicios y Gestiones, una societat controlada per Oleguer Pujol des de la qual va fer les compres d'un total de 1.152 sucursals del Banco Santander el novembre del 2007 per un valor de 2.040 milions d'euros. Després, la filial es va convertir en casolà de Santander i actualment encara té 642 oficines ocupades per aquest banc.





L'any 2014, la immobiliària es va començar a anomenar Uro Property i el 2015 va passar a ser Socimi per intentar treure benefici dels avantatges fiscals que oferia aquest tipus de societats. Recentment, Santander ha anat augmentat la seva participació a Uro Property fins al punt que pràcticament posseeix el 100% del capital. És per això que en els darrers dos anys des de la immobiliària no han pogut fer front al requisit que més del 80% dels seus ingressos procedeixin de tercers, tal com marquen les normes de les Socimi, i n'ha estat expulsada.





DEMANDA DE BNP





Segons apunten al mitjà esmentat, BNP va participar en el finançament que se li va atorgar a la immobiliària el passat any 2015 i des del banc pensen que s'hauria de pagar una prima addicional perquè es va amortitzar anticipadament l'emissió de bons, atesa la pèrdua de la condició de Socimi que Uro Property tenia fins que va acabar 2021.







Santander, per la seva banda, reconeix a l'últim informe financer que ha publicat que la pèrdua màxima "associada a aquesta possible contingència ascendeix aproximadament a 250 milions d'euros".