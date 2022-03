Telefónica, Mobile World Capital Barcelona i Mediapro exhibeixen el 5G en competicions de videojocs durant el MWC

Telefónica, Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i Mediapro (a través de LVP) han presentat aquest matí al MWC22 el projecte 5G Gaming Arena amb l'objectiu de demostrar les capacitats de la xarxa 5G aplicada al sector dels eSports i del gaming. A través de dues demostracions -5G Wild Rift Cup, centrada en el popular joc per a mòbils de Riot Games; i Dirt 5 Time Trials Challenge, centrada en el cloud gaming-, s'ha pogut confirmar com la major amplada de banda, la velocitat de xarxa i la baixa latència, que aporta aquesta tecnologia, permeten que les experiències de joc siguin molt més atractives i possibilitaran funcions d'interacció social més potents.







A més, el projecte compta amb la col·laboració de Riot Games, Xbox, Samsung, Sirt i INDESCAT, i el suport del departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya.





5G WILD RIFT CUP, ESPORTS A TOTA VELOCITAT





A la 5G Wild Rift Cup, celebrada en col·laboració amb Riot Games i Samsung, deu influencers destacats com Manute i Jackie (5 milions de seguidors en xarxes socials entre tots dos), i diferents proplayers, s'han enfrontat a una partida de League of Legends: Wild Rift, un dels videojocs per a mòbils més populars del moment amb terminals connectats a la xarxa 5G convencional. L'experiència en els jocs per a mòbil multijugador en línia depèn de l'estabilitat, la velocitat i la latència de les diferents connexions de xarxa utilitzades pels jugadors. Gràcies a la tecnologia 5G la velocitat de descàrrega ha augmentat en mobilitat i la latència s'ha reduït, permetent una resposta immediata que possibilita la celebració de competicions d'eSports on jugadors en mobilitat podran competir amb altres connectats des de xarxes de fibra.





La demostració ha tingut lloc en 4 localitzacions diferents : els estands de MWCapital i Telefónica al recinte del MWC22, el Movistar eSports Center a Madrid i al laboratori 5G de l'Àrea 5G Ponent ubicat a la Cambra de Comerç de Lleida. Hi han competit Jackie, Navalha, Lazypopa, Sugus Susana, Silithur, Manute, Zeiling, Kidi Paracetamor i Rafa Escribá. Durant la competició, comentada pels casters de LVP Shiki i Toad, tant els participants com els visitants de l'estand han pogut apreciar el salt qualitatiu a l'experiència que suposa la tecnologia 5G aplicada als eSports.





DIRT 5 TIME TRIALS CALLENGE, EL 5G DESBLOQUEJA EL POTENCIAL DEL CLOUD GAMING





La següent demostració ha consistit en una carrera contra rellotge individual als circuits del videojoc Dirt 5 amb terminals mòbils 5G de Samsung a través de la plataforma oficial de l'esdeveniment GHME Europe, una plataforma de competicions impulsada pel Big C que utilitza algorismes d'intel·ligència artificial avançada, tecnologia blockchain i big data per portar els eSports més enllà d'un simple campionat. El videojoc no es descarrega al terminal, sinó que és al núvol (Xbox Cloud Gaming amb Xbox Game Pass Ultimate), cosa que permet gaudir de l'experiència de videojocs d'última generació sense dependre del maquinari del mòbil i gràcies als avantatges que proporciona la connexió 5G -descàrrega dun gran volum de dades en temps real.







Gràcies a la col·laboració d'INDESCAT, Asobu, Edojo, GHME, United Gamers, Competize, BIG-C i SevenMila, els guanyadors diaris del Dirt 5 Time Trials Challenge rebran un NFT creat per Edojo que inclourà 5 hores a la sala streaming o bootcamp de Asobu, 3 sessions gratuïtes amb la plataforma d'entrenament per a League of Legends i 2 sessions d'assessorament nutricional i un pla d'exercici físic per a gamers d'United Gamers, 1 any gratuït del programari d'organització de competicions de Competize , una subscripció gratuïta a l'App Gamers Gym i accés d'1 dia a les instal·lacions de Big-C i 6 packs de 5hores al joc Colosseum e-Sports Cornella de Seven Mila.





A més, Xbox participa en aquesta demo aportant un ampli catàleg de jocs a través de Xbox Game Pass Ultimate (Ori i Will of the Wisps, Hades, Psychonauts2, Minecraft Dungeons i Dirt 5) perquè els assistents del MWC22 puguin provar durant els 4 dies de congrés els avantatges del 5G aplicats al cloud gaming





LA INDÚSTRIA DEL VIDEOJOC, UN SECTOR A L'ALÇA





El sector del joc vídeo és una de les indústries de l'entreteniment més populars. Segons la consultora Newzoo, actualment hi ha al voltant de 3.000 milions de persones que juguen a videojocs a tot el món, sent la facturació del sector superior als 180.000 milions de dòlars. A Espanya, segons Aevi, el sector va facturar 1.747 milions d'euros el 2020, un 18% més respecte a l'any anterior.