VÍDEO: Casado s'acomiada de la direcció del PP: "La reacció que he patit, inèdita en democràcia, no la mereixo"

El fins avui líder dels populars s'ha acomiadat de la direcció del partit en un discurs seriós, gairebé sense personalismes, però amb algun retret.





Ha desitjat el seu successor, que gairebé amb tota probabilitat serà el gallec i president de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, "molta sort, molt encert i tot l'èxit i el suport, que sens dubte necessitarà".





Emocionat i en un emotiu discurs, Pablo Casado s'ha dirigit als alts càrrecs del Partit Popular que componen la Junta Directiva Nacional del PP . Sense gaire retrets, gairebé sense noms propis, el fins ara líder dels populars es va acomiadar de la direcció del partit després de prop de quatre anys que han conclòs pel seu enfrontament amb Isabel Díaz Ayuso en un presumpte cas de corrupció i espionatge al si del PP de Madrid.





“ Lamento tot el que he fet malament. Però tinc la consciència tranquil·la, plena d'agraïment, sense rancúnia ”, va explicar Casado en un discurs en què va agrair l'oportunitat de “formar part de la història, al costat de Fraga , Aznar i Rajoy ”.





No obstant, sí que va tenir temps a enviar algun encàrrec, que bé podrien anar dirigits a la presidenta de la Comunitat de Madrid o a Vox, els seus adversaris per la dreta i principal amenaça electoral.





“ No mereixo aquesta situació. La reacció que he patit, inèdita en democràcia, no la mereixo ”, ha retret en una estada en què es trobaven molts dels que van acabar per descavalcar-lo de la cadira de Gènova. La responsabilitat no cotitza a l'alça. Però no hem de caure en aquest joc dels nostres adversaris”.











Cridatiu va ser l'aplaudiment en acabar la seva intervenció, igual que quan va abandonar el Congrés dimecres passat, amb l'aplaudiment dels que unes hores abans li havien donat l'esquena. La sala va trencar en un sonor aplaudiment, amb Núñez Feijóo, el seu presumible successor -encara no ha avançat la seva decisió sobre una candidatura per traslladar-se a Gènova pràcticament cantada- a primera fila i davant de Casado .





“CADA DIA HA ESTAT UN HONOR”

“Cada dia al capdavant del partit ha estat un honor. He interposat els interessos del partit al meu”, va admetre Casado en el seu discurs, alhora que va enumerar l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, els casos de corrupció o l'independentisme català, així com “la irrupció del populisme” i “la crisi econòmica” com els motors de la seva motivació al capdavant del PP.





“Estic orgullós de la vostra feina”, va dir dels que el van acompanyar en aquest temps. “ Sempre he fet el millor per al partit i per a Espanya . És temps de no parlar més de nosaltres”, va afirmar, sinó “del que necessiten els espanyols”.





Sobre les aspiracions del PP d'arribar el Govern, Casado interpreta que “estem més a prop que mai” de canviar el projecte polític al Govern espanyol. “ Hem d'impulsar una agenda per a una nova majoria, que rescati els espanyols i recuperi el nostre prestigi internacional ”. Hem aconseguit posar dret el partit i ara estem en marxa cap al Govern”, va subratllar.





Amb els “hereus dels terroristes i els populistes radicals” com a principals rivals, Casado va receptar “impostos baixos” o “llibertat” com a propostes per al canvi polític que busca el seu partit. "Som l'única gran formació que invoca tot allò que ens uneix com a espanyols. Motor de progrés i llibertat”.





“SORT I RESPATLLER” PER AL SEU SUCCESSOR

Finalment, també va desitjar “molta sort, molt encert i tot l'èxit i el suport, que sens dubte necessitarà”, al seu successor. “El meu ho tindrà el primer, des de la prudència i la discreció”, va indicar.





“Ser president del PP és un privilegi i no pas un dret. Jo no vull Espanya perquè sigui perfecta, sinó perquè ho sigui”, va concloure.