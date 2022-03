VÍDEO: Feijóo convoca demà la Junta Directiva del PPdeG per anunciar la seva probable marxa al PP nacional

Després d'assistir a la Junta Directiva Nacional del Partit Popular, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, s'ha dirigit als mitjans per parlar sobre la possible candidatura.







Sense revelar la seva decisió final, sí que ha convidat la premsa a “acostar-se demà a Santiago”, on compareixerà després de reunir-se amb la Junta Directiva del PPdeG. "La meva decisió l'anunciaré allà on correspon", incideix.





Feijóo | Foto: EP





Totes les càmeres apuntaven a ell i, com ve fent, Feijóo no va deixar anar peça. El líder dels populars gallecs, cridat a succeir Pablo Casado al capdavant del PP estatal, no va anunciar la seva candidatura, però sí que va animar tots els membres del PP, tant càrrecs com militants, a “fer un pas” si consideren que tenen un projecte per al partit.





Entre trucades a la mobilització a les files populars, Feijóo, que compta amb un suport unànime del nucli dur del partit, va anunciar que demà, a les 17.30 hores celebrarà una reunió amb la Junta Directiva del Partit Popular de Galícia en què avaluarà les seves opcions per, posteriorment, anunciar la decisió.

















El salt a Madrid és, per ara, l'opció amb més pes, encara que això suposi renunciar a dirigir el PPdeG i abandonar la Xunta. Amb tot, i si bé entre els barons no contemplen cap altra alternativa, Feijóo va fer una crida a respectar "la forma". "La forma és la garantia de les coses. Respectem la forma, respectem els procediments i respectem les lleis. I les lleis per al Partit Popular són els seus estatuts", va subratllar. "La meva decisió l'anunciaré allà on correspon".





Alhora, va convidar tots els mitjans a deixar-se caure per Santiago demà, perquè “és Any Sant i la ciutat està preciosa”. Va evitar pronunciar-se sobre altres qüestions, encara que preguntat per Isabel Díaz Ayuso la va titllar de ser “un actiu importantíssim” per al partit.