A la presó per abusar sexualment d'una dona sense llar i gravar-ho amb el mòbil a Reus

Jutjats de Reus @ep





Un home de 23 anys ha ingressat a la presó per presumptament vexar una parella de persones sense llar a Reus (Tarragona), abusar sexualment de la dona i gravar l'escena amb un telèfon mòbil.





Els fets van passar el 21 de febrer a la plaça Patacada de Reus, quan el detingut es va aproximar a una parella de persones 'sense sostre' i va començar a insultar-los mentre els gravava, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dimarts.





El detingut presumptament va bufetejar l'home sense sostre, va abaixar els pantalons a la dona per abusar-ne i després va fugir amb un grup de persones que l'acompanyaven.





Els Mossos el van localitzar poc després a prop del carrer Ample de Reus, mentre les víctimes rebien atenció sanitària, i el van detenir per la presumpta agressió.





Els investigadors consideren que els fets són un delicte d'odi, ja que agressor i víctimes no es coneixien i "l'acció degradant va estar motivada per la situació d'exclusió social per motius de pobresa".





El detingut --amb una trentena d'antecedents-- va passar a disposició judicial el 24 de febrer per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i un altre d'abús sexual, i el jutge d'instrucció en va decretar l'ingrés a la presó .





L'home sense llar que va patir l'agressió va morir l'endemà dels fets, encara que "per motius aliens" a l'atac, segons l'informe mèdic.