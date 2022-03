Les polítiques de drets, el millor antídot enfront de les desigualtats postpandèmia

La COVID-19 és una pandèmia eminentment urbana. Dades de les Nacions Unides revelen que el 95% dels contagis i morts a tot el món han tingut lloc a ciutats, afectant prop de 1.500 nuclis de població. El vincle entre pandèmia i ciutat, però, no és nou. Més aviat el contrari: hi ha una relació històrica entre ciutats i epidèmies que explica bona part del desenvolupament urbà del darrer segle.





Rambla de Barcelona @ep





Des de la pandèmia de la grip del 1918 fins a la de la grip porcina del 2009, les ciutats han estat laboratoris on s'han assajat solucions de salut pública i on cada episodi greu vinculat a la transmissió de malalties contagioses ha impulsat la revisió del model urbà. Aprofitarem l’oportunitat històrica que tenim davant nostre per a revisar les actuals polítiques urbanes en clau de drets?





La factura que ha deixat la pandèmia a les nostres ciutats no es pot enfrontar amb mesures de xoc fruit de la necessitat del moment. Més enllà de pensar en la reactivació de l’economia i en donar un nou impuls al turisme, cal una mirada estratègica a llarg termini que faci possible cosir les fractures socials que ha produït la pandèmia.





La COVID-19 no només ha posat en evidència els problemes estructurals del nostre model urbà, sinó que els ha aprofundit de manera significativa. Problemes que es declinen en plural perquè s’expressen de forma diversa: sistemes fràgils de salut pública, precarietat habitacional, bretxa digital, manca d’accés a oportunitats de treball decent, debilitat dels vincles associatius i comunitaris, aïllament de la gent gran, economies urbanes massa dependents de factors exògens...





Lluny de ser democràtiques, les ferides que han fet sagnar les nostres ciutats afecten de manera especial determinats col·lectius i barris de la ciutat, que veuen com les desigualtats que ja els eren conegudes, s’han fet ara més profundes. Efectivament, al contrari del que es deia a l'inici de la pandèmia, la incidència del virus ha estat molt més severa en determinats grups de població. Així ho mostren estudis recents i ho afirmen els sanitaris, que han viscut de prop el desenvolupament de la pandèmia.





Metges de diverses universitats britàniques, per exemple, han afirmat a la revista Public Health que les persones amb dificultats socioeconòmiques han estat més exposades a la COVID-19 per diverses raons: a) tenen més probabilitats de viure en habitatges precaris (amb mala ventilació, poc espai exterior); b) llurs llocs de treball no són compatibles amb el teletreball, per la qual cosa difícilment han pogut reduir la mobilitat; c) els seus llocs de treball i ingressos són més inestables, la qual cosa incideix negativament sobre la seva salut mental i el seu sistema immunitari; d) recorren a centres sanitaris en fases més avançades dels problemes de salut; e) s'enfronten a determinades situacions (barreres lingüístiques, discriminació, actituds poc respectuoses, etc.) que provoquen que se sentin menys còmodes acudint als centres de salut; i f) presenten més factors de risc (hipertensió i diabetis) enfront de la COVID-19.





De la mateixa manera, les zones urbanes desfavorides i els barris perifèrics han patit més índexs d'infecció per COVID-19, morts i recessió econòmica. Estudis recents impulsats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona il·lustren quin és el rostre de les desigualtats urbanes a la ciutat de Barcelona. Probablement, encara ens falten els estudis i les dades suficients per a copsar la profunditat de les bretxes que la pandèmia ha deixat a casa nostra. Però els pronòstics del Banc Mundial són clars en aquest sentit: la crisi de la COVID-19 ha fet sorgir una onada de “nous pobres” a nivell mundial que serà, en bona part, urbana. És poc probable que Barcelona escapi d’aquesta tendència si no es dissenyen polítiques eficaces per a donar resposta a les necessitats socials que estan vivint els barris i habitants de la ciutat.





Cal tenir en compte, a més, que els ingredients dels nostres temps (pandèmia, més desigualtats i més pobresa) són factors de risc que alimentaran cap cop més protestes urbanes. Ho hem començat a veure en determinats indrets del món (Estats Units, Mèxic, Xile, França…). Si no s’actua de manera urgent, l'era postpandèmia estarà marcada per un increment de la conflictivitat social que farà més llarg el camí de sortida de la crisi. Davant d'aquest pronòstic, el millor antídot és dissenyar estratègies de recuperació postpandèmia en clau de drets que permetin apuntalar una transició justa cap a un model de ciutat equitatiu, sostenible i democràtic. Estem en un moment històric per a caminar en aquesta direcció. Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona assumim el compromís d’orientar el govern de la ciutat cap a una aposta ferma per les polítiques de drets.