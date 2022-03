Rússia assenyala que continuarà la seva ofensiva a Ucraïna fins a aconseguir que Occident deixi de ser una "amenaça"

Sergei Shoigu, ministre de Defensa de Rússia @ep







El ministre rus de Defensa, Sergei Shoigu , ha remarcat aquest dimarts que les ofensives militars de Moscou sobre Ucraïna continuaran fins a assolir els objectius marcats al principi de la invasió, entre els quals està protegir-se de l'"amenaça militar" que suposa Occident per a la regió .





" Les Forces Armades russes estan duent a terme una operació militar especial per protegir la població de Donbàs, desmilitaritzar i desnazificar Ucraïna ", ha insistit una vegada més des del Kremlin, informa l'agència Interfax.





"El més important per a nosaltres és protegir Rússia de l'amenaça militar que representen els països occidentals que intenten utilitzar el poble ucraïnès en la lluita contra el nostre país", ha explicat el ministre.





Shoigu ha dit que l'Exèrcit rus "no ocupa territori ucraïnès" i que només pren "mesures per preservar la vida i la seguretat dels civils", els quals, ha dit, estan sent utilitzats com a "escuts humans" per part d'Ucraïna.





En aquest sentit, ha afirmat que Ucraïna ha col·locat "múltiples sistemes de llançament de míssils, canons i morters de gran calibre" als patis de les zones residencials i a prop de col·legis i guarderies.