González Pons: "La direcció del PP confia absolutament, del tot, en l'honorabilitat d'Ayuso"

El president del comitè d'organitzador del congrés (COC) nacional del PP, Esteban González Pons, ha assegurat que la direcció del Partit Popular "confia absolutament, del tot, en l'honorabilitat" de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .





Així s'ha pronunciat Pons en una roda de premsa a la seu del PP, poc després de conèixer-se que la presidenta del Comitè Nacional de Drets i Garanties del PP, Andrea Levy , ha comunicat a Ayuso que considera suficient en aquest moment la informació rebuda i que tanca l'expedient informatiu que se li va obrir per investigar les suposades comissions que hauria rebut el seu germà per un contracte sobre la compra de mascaretes durant la pandèmia.





CIRCUMSTÀNCIES EXTRAORDINÀRIES





González Pons ha assenyalat que el PP arriba al congrés extraordinari de l'1 i 2 d'abril "no per voluntat pròpia" sinó "empès per circumstàncies extraordinàries que tots coneixen". "I aquestes circumstàncies les volem resoldre per al futur", ha manifestat.





En aquest sentit, ha assenyalat que Espanya, “avui potser més que mai, necessita un PP fort i molt cohesionat”. Al seu entendre, han de "reiniciar-se com a partit" i "reprendre" un projecte que ha de ser guanyador a les properes eleccions generals.





En ser preguntat com valora les declaracions d'Ayuso dins de la Junta Directiva demanant que s'expulsi del PP els que van ser contra ella, González Pons ha assenyalat que ell no valoraria el que s'havia dit dins de la Junta Directiva perquè no deu fer-ho.





"Però sí que em permetré dir des d'aquesta tribuna, no des d'una altra, que la direcció del PP confia absolutament, del tot, en l'honorabilitat d'Isabel Díaz Ayuso", ha afirmat, per afegir que pel que fa al que hagi de venir "serà la nova direcció" la que prengui decisions i per això "no queden més que 30 dies.





González Pons tampoc no ha volgut valorar la menció que ha fet Ayuso a l'exalcaldessa de València Rita Barberá dins de la seua intervenció de la Junta Directiva. "No valoraré el que ha passat dins", ha conclòs. En concret, la presidenta madrilenya s'ha preguntat davant els càrrecs del PP "quantes Ritas Barberá vol deixar aquest partit més a la cuneta" i com pretén "el respecte dels ciutadans quan no el té ni amb els seus.





"EL MEU ÉS UN COMITÈ ORGANITZADOR D'UN CONGRÉS"





Quant a si el PP està disposat a obrir una investigació interna per aclarir els detalls de la campanya que Ayuso diu haver patit aturar-la de la política, González Pons ha assegurat que el nou president del partit que resulti elegit al congrés “haurà de afrontar aquest i altres problemes”.





"El que és meu és un comitè d'organització d'un congrés" , ha exclamat, per afegir que les decisions que afectin la vida interna del partit les haurà d'adoptar la nova direcció que surti del conclave de Sevilla.





Tot i les reiterades preguntes sobre Ayuso, Gamarra i Pons han coincidit que no cal qüestionar l'"honorabilitat" d'Ayuso i han confirmat públicament que el Comitè de Garanties del partit ha tancat aquest expedient informatiu a la presidenta madrilenya.





Preguntat llavors si s'ha celebrat una reunió del Comitè de Garanties per tancar aquest expedient, Pons ha assenyalat que no li consta que hi hagués reunió per admetre'l al seu moment. "Crec que simplement ha estat rebutjat de ple", ha postil·lat, per resoldre aquest assumpte assegurant que "fins ara al PP no consta cap tipus d'irregularitat".