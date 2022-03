Per què Madrid destina més diners que Barcelona a la protecció dels ciutadans?

Si s'analitzen les dades que exposa Hisenda , es pot concloure quines són les diferències principals entre l' Ajuntament de Madrid i el de Barcelona , els dos més importants del país. Mentre que l'alcalde de l'hotel de ciutat de la capital centra la seva atenció en polítiques socials pels seus ciutadans, Colau posa el seu focus a les empreses .





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP





MADRID GASTA UN 65% MÉS QUE BARCELONA ENCARA QUE TÉ MÉS DEL DOBLE DE POBLACIÓ





La ciutat de Madrid, segons les dades extretes d'Hisenda, té un total de 3.305.408 habitants i Barcelona té una població de 1.636.732. Així doncs, el nombre de ciutadans que resideixen a la capital és més del doble que els que té la Ciutat Comtal. No obstant això, les seves despeses totals són un 65% superiors . Mentre que la despesa de l'Ajuntament de Madrid és de 5.416.927.911€, el total del consistori de Barcelona és de 3.253.262.361€.





La diferència no es queda aquí, sinó que Ada Colau i José Luis Martínez Almeida també inverteixen els diners en coses diferents. Per exemple, hi ha una enorme diferència en el percentatge que destinen a Despesa de Personal: Madrid un 27% i Barcelona només un 14%. Encara que cal apuntar que Barcelona destina un 38,7% (1.258.189.002 €) del pressupost als Organismes Autònoms (OO.AA) i Madrid un 13,6%. Pel que fa a aquest tema, la ciutat catalana en té 50 OO.AA i Madrid només 15.







Així doncs, encara que la diferència a simple vista sigui notable, s'hauria d'analitzar Organisme per Organisme per saber quina suma de diners inverteix cadascun dels dos ajuntaments a Despeses de Personal. Cosa que passa exactament igual amb la partida de Despeses de Béns i Serveis. En aquesta ocasió, s'observa a les dades recollides per Hisenda que Madrid gasta en aquest tema un 37,6% del total del pressupost, pel 19,1% de Barcelona. Però novament s'hauria d'analitzar els casos un a un de cada Organisme per veure les diferències exactes.





Font: @Hisenda





CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES





L'Agència Tributària, per altra banda, també fa un desglossament per Programes i aquí trobem la diferència més gran trobada fins ara, de la qual ja hem parlat a l'inici. L' Ajuntament de Madrid dedica a Serveis Públics i a Actuacions de Protecció i Promoció Social un 64,2% del total del pressupost , fet que es tradueix en 3.474 milions d'euros. L' Ajuntament de Colau, per part seva, li destina un 51,1% (1.696 milions d'euros). Per tant, se n'extreu que Almeida pensa més en la ciutadania que l'alcaldessa de Barcelona.





No obstant això, Colau té una orientació més gran cap a les empreses , ja que destina un 10,6% dels diners a actuacions econòmiques, pel 4,5% d'Almeida. Cosa que crida una mica l'atenció si tenim en compte que l'Ajuntament de Madrid és el que té un alcalde de dretes.





A tot això, podem afegir que Barcelona és una ciutat més cara que Madrid, ja que els que resideixen a la ciutat catalana han de pagar 575€ més cada any.





Font: /@Hisenda





SIMILITUDS





A més de les diferències, tots dos ajuntaments tenen algunes similituds i és que els seus alcaldes no estan passant pel seu millor moment. Almeida, per part seva, acaba de dimitir del seu càrrec de portaveu nacional del PP.





Per la seva banda, l'alcaldessa Ada Colau haurà de declarar el proper 4 de març com a imputada per una presumpta malversació de fons municipals.