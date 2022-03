Robles, davant l'amenaça nuclear de Rússia: "Amb personatges de la catadura de Putin tot és possible"

Margarita Robles @ep





La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha assegurat aquest dimarts davant l'amenaça nuclear de Rússia que, amb "personatges de la catadura com la de (Vladimir) Putin, tot és possible".





"És un personatge que, des del punt de vista militar i polític, tot és possible", ha assenyalat la titular de Defensa després de recordar que el president rus va assegurar abans de la invasió d'Ucraïna per les forces militars russes que "en cap cas" s'envairia el país, al·legant que eren "bulos d'Occident". "I vam veure que està envaint Ucraïna i com ho està fent", ha lamentat Robles en una entrevista a La Sexta.





El president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat aquest diumenge que posa en un "règim especial de servei" les forces de dissuasió estratègica del país --especialitzades en el llançament de míssils balístics i de creuer de gran abast-- en resposta a " els comentaris agressius formulats pels líders de l'OTAN".





En aquest sentit, Robles ha emplaçat la comunitat internacional a continuar apostant per les vies diplomàtiques i donant suport a Ucraïna . "Que Putin vegi que no és un atac només contra Ucraïna sinó que és un atac contra la comunitat internacional", ha postil·lat.





Al fil, s'ha mostrat esperançada que a la propera reunió entre el Govern ucraïnès i rus que tindrà lloc a la frontera amb Bielorússia, a prop del riu Prípiat, sigui fructífera.





"Que (Putin) tingui clar que la UE i l'OTAN estan fermament compromeses a la defensa dels valors, a la defensa de la integritat d'Ucraïna i que això no quedarà sense la resposta adequada", ha avisat.





REACCIÓ DE PUTIN "MÉS DRAMÀTICA"





Respecte a l'avenç de les tropes russes sobre Kíev, la ministra ha explicat que el president rus s'esperava "una agressió ràpida" en què "caigués" el govern ucraïnès, però "s'ha trobat amb l'heroïcitat de la ciutadania" que "defensa els valors del que és la comunitat internacional”. "Davant aquest fracàs aquests primers dies, la reacció de Putin està sent absolutament més greu encara, dramàtica i més condemnable", ha assegurat.





Així, la ministra ha qualificat de "positiu" que el Tribunal Penal Internacional (TPI) "comenci a prendre cartes a l'assumpte". "El que està passant és una veritable massacre que no és acceptable des de cap punt de vista", ha emfatitzat.





Preguntada pels motius pels quals Espanya no ha enviat armes a Ucraïna com si han fet altres països de la UE, Robles ha recordat que el Govern ha manifestat la seva “condemna més absoluta” contra Putin i ha mostrat també “la seva solidaritat màxima” amb els ucraïnesos.





La titular de Defensa ha assenyalat que l'Executiu va enviar diumenge 20.000 quilos de material defensiu i humanitari i que Espanya també ha reforçat amb 150 militars el contingent espanyol desplegat a Letònia dins les missions de l'OTAN de dissuasió i protecció de la frontera amb Rússia . En aquest context, Robles ha avançat que Pedro Sánchez anunciarà aquest dimecres "mesures" al Congrés perquè "els esdeveniments canvien d'un dia per l'altre".





"El president del Govern explicarà davant del Parlament la situació, el compromís clar i inequívoc d'Espanya amb Ucraïna i exposarà totes les mesures. Que ningú tingui cap dubte que Espanya està en primer lloc, plenament unida amb tots els membres de la UE , a ajudar els ciutadans d'Ucraïna", ha reiterat.