Telecinco acomiada Paz Padilla després de la seva bronca amb Belén Estéban

Pau Padilla @ep





La relació entre Paz Padilla i Mediaset ha arribat al final. Segons ha revelat la revista Lecturas, el grup empresarial ha decidit prescindir dels serveis de la humorista.





Els tretze anys de relació entre la cadena i la presentadora no han estat suficients per assegurar-ne la continuïtat, ni el contracte de llarga durada que va signar amb Mediaset el juliol del 2021.





Paz Padilla no ha aparegut al programa 'Sálvame', que presentava amb Jorge Javier Vázquez i Carlota Corredera, des del 20 de gener passat. Aquest dia es va produir un enfrontament entre ella i Belén Esteban per les vacunes contra el Covid-19, que va acabar amb Padilla abandonant el plató per no tornar mai més.