Sánchez demanarà a la UE i a l'OCDE incloure Rússia a la llista de paradisos fiscals

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha avançat aquest dimecres al Ple del Congrés que Espanya proposarà a la Unió Europea i a l'OCDE incloure Rússia a la 'llista negra' de paradisos fiscals.





Així ho ha avançat durant la seva compareixença davant el Ple del Congrés, on ha acudit per explicar la posició del Govern i de la Unió Europea després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.





"Una de les mesures que des d'Espanya impulsarem, tant a la UE com a l'OCDE, és la declaració de Rússia com a paradís fiscal, incloent aquest país a la 'llista negra' de paradisos fiscals", ha anunciat.