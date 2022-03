Rússia ataca àrees residencials a Mariupol i deixa més de 100 ferits

Mariupol @wikipedia





Més de cent persones han resultat ferides durant els atacs aeris russos a la ciutat de Mariupol , situada a la zona sud-est d'Ucraïna, un dels focus de combats aquests últims dies en el marc de la invasió russa d'Ucraïna.





"Lamentablement, rebem males notícies. El nombre de civils ferits creix cada dia. Avui, hi ha 128 persones als nostres hospitals. Els nostres metges ja ni tan sols van a casa. Estan lluitant per la vida dels residents de Mariupol. Els metges també són nostres herois", ha declarat aquest dimecres l'alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, durant un missatge de vídeo dirigit a la població.





"Aquesta tarda vam rebre un altre cop. Un atac amb armes militars, i un atac amb coets que van volar cap a les nostres àrees residencials. I malauradament, hi va haver un fort bombardeig a l'àrea residencial de Kirov", ha emfatitzat Boychenko, tal com recull l'agència de notícies Unian.





"Hi havia llum a la ciutat, les comunicacions mòbils es van restaurar tant com va ser possible. A la nit vam enfornar pa. Van aparèixer 26 tones de pa a les nostres botigues", ha recalcat l'alcalde després d'oferir el balanç de morts.





TROPES RUSSES A JERSÓN I TROSTIANETS





Les tropes russes han pres el port fluvial i l'estació de ferrocarril de la ciutat ucraïnesa de Jerson, on viuen prop de 280.000 persones, segons ha declarat l'alcalde de la ciutat, Igor Kolyhav.





Aquesta informació, publicada pel diari 'The Kiev Independent', no ha estat confirmada per les autoritats ucraïneses de forma oficial, i ha estat avançada per la cadena nord-americana CNN, que ha assenyalat que els vehicles militars russos van entrar a Jerson després d'un intens bombardeig .





En paral·lel, en un altre punt del país, tres columnes de forces russes haurien ocupat la ciutat de Trostianets, a la província de Sumy, i haurien enderrocat la porta de l'edifici històric Patio Redondo (Round Yard, en anglès), segons ha informat 'The Kíev Independent'.





Un informe del cap de l'administració militar de la regió de Sumy, Dimitro Zhivitski, ha confirmat que, durant el setge, les forces russes han destrossat una galeria d'art i s'haurien tallat totes les línies, deixant a la ciutat sense internet, ni televisió ni ràdio, segons recull la cadena ucraïnesa Suspilne.





El president de Rússia, Vladimir Putin, va ordenar el 24 de febrer l'inici d'una ofensiva militar contra Ucraïna dies després de reconèixer la independència de les regions rebels de Donetsk i Lugansk.