Investigat un veí de Barcelona per accedir a una app bancària i estafar 15.000 euros

Un agent de la Guàrdia Civil maneja un ordinador - GUÀRDIA CIVIL





La Guàrdia Civil de Navarra ha procedit a la investigació d'un home de 22 anys, veí de Barcelona , com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i un delicte de descobriment i de revelació de secret després d'estafar 15.000 euros a través d'internet.





La investigació va començar després que es rebés una denúncia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Guàrdia Civil de Vera de Bidasoa (Navarra). En la seva declaració, la persona perjudicada va dir que havia rebut una trucada telefònica des d'un número oficial de la seva entitat bancària en què una suposada responsable del departament de fraus i prevenció del blanqueig de capitals li informava que estaven intentant operar de manera fraudulenta al seu compte.





Durant el transcurs de la trucada, la suposada responsable de l'entitat bancària comunicava al denunciant que la seva aplicació telefònica havia estat bloquejada per ella i que rebria un missatge de text al telèfon mòbil amb un codi de seguretat, el qual havia de facilitar-li per verificar la seva identitat i oferir una nova clau per accedir a l'App del banc. A posteriori, la persona denunciant es va adonar que li havien desaparegut 15.000 euros del compte, ha explicat en una nota la Guàrdia Civil.





Agents de l'Equip de Policia Judicial de Pamplona de la Guàrdia Civil de Navarra, que es van fer càrrec de la investigació, van poder corroborar que el presumpte autor dels fets va obtenir les dades de la víctima a través del mètode conegut com a 'phishing', després d'interceptar comunicacions via correu electrònic entre aquesta darrera amb la seva entitat bancària.





Durant el desenvolupament de la investigació es va verificar que la víctima havia rebut trucades telefòniques des d'un número que corresponia amb un telèfon oficial de la seva entitat bancària. Aquestes trucades havien estat suplantades amb una App de 'spoofing' telefònic, produint-se engany suficient per cometre l'estafa.





Analitzat el modus operandi del presumpte ciberestafador, els guàrdies civils van comprovar que tenia el control en temps real de les operacions que realitzava la víctima a l'App del seu banc, amb visualització de tota la documentació, compte de contactes i altres operacions disponibles a l'app .





Del conjunt de les informacions obtingudes així com de les indagacions realitzades es va poder identificar l'home, un veí de Barcelona de 22 anys. Ha estat investigat com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i un delicte de descobriment i revelació de secret, posant-lo a disposició de l'Autoritat Judicial. Finalment, la persona estafada va recuperar la totalitat dels diners, 15.000 euros.





Els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Navarra han observat que l'obtenció de dades personals a través del mètode 'phishing' per part de l'autor, unit a la suplantació de trucades ('spoofing' telefònic) i la consumació de la ciberestafa , ha donat com a resultat una nova metodologia delictiva fins ara poc comú a la Comunitat foral.