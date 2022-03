Es produeix un salt massiu a la tanca de Melilla: 2.500 immigrants han intentat creuar a Espanya

Immigrants saltant la tanca de Melilla al juliol. Fotografia d'arxiu EP





S'ha produït un salt massiu a la tanca de Melilla . Segons publica el Far de Melilla , aquest dimecres a les 9.30 hores uns 2.500 immigrants subsaharians han entrat creuar cap a Espanya. De moment, es desconeix la xifra de persones que han aconseguit creuar.





La informació ha estat confirmada per la Delegada del Govern a Melilla, Sabrina Moh . "Des que sóc a la Delegació del Govern no hi ha hagut un intent de salt tan nombrós", ha dit Moh, que fa gairebé quatre anys que està en el càrrec.





El salt s'ha produït a través de la frontera de Beni Enzar, però la presència policial ha fet que es dispersin i alguns han acabat saltant per la zona entre Farhana i Barrio Chino.





La delegada del Govern assegura que el Marroc ha col·laborat per frenar el salt massiu.