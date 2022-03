Rússia amenaça amb la "Tercera Guerra Mundial" on es faran servir "armes nuclears"

Sergei Lavrov @ep





El ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , ha dit aquest dimecres que si es produís una Tercera Guerra Mundial involucraria armes nuclears i seria destructiva, segons recull l'agència de notícies RIA, llançant una altra clara amenaça a Occident.





Lavrov ha dit que Rússia, que va llançar el que anomena una operació militar especial contra Ucraïna la setmana passada, enfrontaria un "perill real" si Kíev adquirís armes nuclears. No obstant això, no hi ha cap notícia que indiqui que Ucraïna adquirirà armes nuclears ni que tingui intenció de fer-ho.





Les forces russes van llançar un atac massiu contra la seu del govern local al centre de Kharkov , la segona ciutat d'Ucraïna , matant almenys 10 persones.





Un altre aparent atac aeri rus a la principal torre de televisió de Kíev al centre de la ciutat capital va matar cinc persones, enderrocant la transmissió estatal.





Els residents de Kíev s'atrinxeren mentre les imatges satel·litàries mostren una columna militar russa de desenes de quilòmetres de llarg que s'abalança sobre la ciutat.





En una trucada telefònica al president dels Estats Units, Joe Biden, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, va dir que és important detenir l'"agressor" Rússia "com més aviat millor".





Zelensky també va demanar a la UE que "demostri" que està amb Ucraïna acceptant-la com a membre, en un vídeo dirigit al Parlament Europeu. "Sense tu, Ucraïna estarà sola", diu.