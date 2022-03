Montesinos deixarà el seu escó i abandonarà la política

Pablo Montesinos @ep





El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos , ha anunciat aquest dimecres que deixarà el seu escó al Congrés i abandonarà la política després del congrés extraordinari que el partit celebrarà a Sevilla els dies 1 i 2 d'abril.





"He traslladat a Casado la meva decisió de deixar la vida política després del congrés del PP. Ha estat un autèntic honor ser diputat per la meva terra, Màlaga", ha confirmat el mateix Montesinos en un missatge al seu compte oficial de Twitter.





Montesinos va encapçalar la llista del PP per Màlaga a les eleccions generals del 28 d'abril, aparcant la seva professió de periodista. En aquests gairebé tres anys, ha estat al capdavant de la Vicesecretària de Comunicació del partit.





AMB CASAT, "FINS AL FINAL"





Aquests dies ja havia assenyalat públicament que ell no entén la vida política sense Pablo Casado, amb qui "estarà fins al final". "Estic molt orgullós d'haver format part del projecte de Casado i desitjo el millor a la propera direcció del partit", ha afegit a la mateixa xarxa social.





Montesinos ha reiterat aquest dimecres, en declaracions a un grup de periodistes, que va entrar en política per Casado i, en conseqüència, renunciarà a les seves "responsabilitats polítiques un cop deixi la presidència del partit", previst al congrés d'abril i on s'escollirà previsiblement Alberto Núñez Feijóo com a nou líder.





"Teniu a la vostra disposició els millors a Gènova 13, un equip de periodistes esplèndid que fa dia a dia una gran feina i als quals agraeixo de cor la seva ajuda durant tots aquests anys", ha afirmat Montesinos.