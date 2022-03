Una família es queda atrapada a Kharkov mentre s'acaba la medicina per a la filla malalta de càncer

Famílies fugen amb tren d'Ucraïna @ep





Les guerres, més que no geopolítica, són històries personals. La corresponsal de la BBC Sara Rainsford, que ha compartit l'experiència d'una família de Kharkov que ara mateix està atrapada a la ciutat.





"Polina Dudko, de tres anys, passa els seus dies jugant i dormint al bany perquè la seva mare espera que sigui el lloc més segur del seu departament. Kseniya mai no ha viscut una guerra; no sap quina és la millor manera de protegir la seva filla i té por", explica la periodista.





La família està atrapada a Kharkov, que ha estat sota foc intens durant dies, però necessiten sortir amb urgència. "Polina, una nena xerraire amb rínxols rossos, té càncer, un neuroblastoma d'alt risc . Va rebre tractament a Israel i just abans que Vladimir Putin declarés aquesta guerra a Ucraïna, el seu metge va confirmar que la seva malaltia estava en remissió" relata.





"Però a Kharkov la seva medicina s'està acabant i la seva mare no pot aconseguir més. Volen anar-se'n però tenen por de travessar una ciutat sota foc per arribar a l'estació de tren."

Kseniya diu que se sent "com si fos una loteria", on no tens idea de si el proper míssil colpejarà casa teva o si et salvaràs", lamenta.