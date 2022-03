Feijóo fa el pas i dóna a entendre que liderarà el PP

Alberto Nuñez Feijóo ha donat a entendre aquest matí que presentarà la candidatura a liderar el Partit Popular d'Espanya. Sense confirmar-ho explícitament, ha indicat que prendrà "una decisió que mai vaig pensar que prendria" obligat per la crisi desencadenada en el seu partit en els últims temps.





Feijóo a la presentació del Pla Estratèxic de la Xunta aquest matí en un acte acompanyat de l'editor Santiago Rey







El mandatari també ha deixat veure que no pensa abandonar la presidència de la Xunta, almenys ara com ara. Feijóo indica que "no deixarà Galícia en un mes" . Entre línies es pot entendre que sí que pensa abandonar Sant Caetano, però no ara.





Entre línies, perquè la decisió no és oficial. El PPdeG celebra aquesta tarda un gran acte al Multiusos do Sar de Santiago. Allà s'espera que el seu president confirmi al 100% la seva candidatura a liderar Gènova, cosa que és incompatible, per estatuts, de liderar el partit a l'autonomia.





El que no és legalment incompatible és presidir el PP d'Espanya i ser president de la Xunta de Galícia. Feijóo recorda que és "perfectament possible presidir una comunitat i un partit" . Ara bé, diu ser "conscient" que això implica "dificultats" pel que actuarà amb "responsabilitat", en espera de veure que passa al congrés estatal previst per a l'1 d'abril a Sevilla.





Si, com sembla, no hi ha cap altre candidat rellevant, Feijóo serà president del PP espanyol. Aleshores, serà quan, segons es pot llegir entre línies, abandonarà la Xunta, tot i que sempre va dir que presidir-la era la seva màxima ambició i representava tot el que aspirava en política.





Del que no ha dit ni una paraula és de la seva successió al PP de Galícia. Quan sigui president conservador del partit a Espanya, la formació a Galícia haurà de triar un nou líder.





L'hipotètic nou dirigent té totes les paperetes per ser president de la Xunta. Alfonso Rueda és el gran favorit per ocupar aquests dos càrrecs. A més del president, sonen com a alternatives amb menys possibilitats Pedro Puy, Diego Calvo i Francisco Conde.