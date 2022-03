Voluntaris espanyols viatgen a Kíev per combatre contra Rússia en un esquadró neonazi

Almenys cinc voluntaris d'Espanya s'acaben de sumar al batalló Azov a Kíev per combatre la invasió de Rússia. Així ho està propagant els canals de reclutament i propaganda d'aquesta unitat paramilitar neonazi dUcraïna.







Voluntaris espanyols en una imatge de propaganda del Batalló Azov en un dels seus canals de reclutament







El batalló ha publicat la foto dels 5 voluntaris armats en el que diu que és la capital. Azov fa setmanes que difon guies de reclutament en espanyol i altres idiomes per captar combatents, especialment aquells que ja tinguin experiència militar o policial. Les guies expliquen com arribar a Polònia i on allistar-se en assolir Kíev.





Galiciapress no pot contrastar al 100% la veracitat de la proclama d'aquesta unitat neonazi de la Guàrdia Nacional d'Ucraïna , però és molt creïble atesa les circumstàncies i els antecedents. Azov ja va reclutar en el passat voluntaris europeus durant la fase més violenta de la guerra al Donbass.





Molts d'aquells excombatents provenen d'ambients d'ultradreta europea. No és estrany, per tant, que els canals de reclutament d'Azov en espanyol estiguin ara plens de les profeixistes i referències a la Divisió Blava.





REVOLTAT IDEOLÒGIC PER A INCAUTS

Actors importants de tots dos bàndols intenten emmarcar la seva lluita en un conflicte ideològic internacional. Ho fan amb poca o nul·la rigorositat històrica per captar diners, armes i voluntaris.





Els canals de reclutament pro separatistes de l'Est d'Ucraïna estan plens d'iconografies soviètiques. És un intent d'equiparar-se amb la lluita titànica de l'Exèrcit Roig contra els nazis entre el 1943 i el 1945.





Aquesta estratègia li va permetre, per exemple, reclutar un petit grup d'espanyols el 2014 que es veien a si mateixos com una mena de Brigades Internacionals, que van combatre l'aixecament feixista de Franco.





Els canals de reclutament oficials de l'exèrcit i el govern d'Ucraïna no tenen referències ideològiques profeixistes. Tot i el que clama Vladimir Putin, el govern d'Ucraïna no és nazi.





Això sí, en més d'un lustre no ha volgut o no ha pogut desfer-se del batalló Azov, la ideologia del qual sí que és obertament neofeixista. La supervivència d'Azvs es deu, almenys en part, que els ultradretans van ser claus per contenir l'avenç proindependentista fa uns anys , quan l'exèrcit d'Ucraïna no era la força moderna i capaç que és ara.





El batalló Azov és part oficial de les forces armades d'Ucraïna, encara que no representa la seva totalitat. És un grup particular però no menor, té centenars de combatents que aprofita les xarxes d'ultradreta europees per finançar-se i reclutar. Cosa que alhora permet als prorussos i al Kremlin acusar l'altre bàndol de ser tots uns nazis.





A nivell ideològic, les crides d'Azov comparen la seva lluita amb la dels combatents anticomunistes , malgrat l'evidència que l'autocràcia russa no és pas marxista. La Federació Russa està liderada per un exagent de la KGB, certament; però Putin portava lustres aplicant una política ultraliberal, autoritària i nacionalista.





Això estava pensant i un nom no? Una cosa semblant a la Divisió Blava, perquè la qüestió no és gaire diferent"





(SEGUIR LLEGINT A GALICIAPRES...)