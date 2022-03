El Suprem ratifica que el castellà és llengua vehicular "a tot l'Estat"

Tribunal Suprem @ep





El Tribunal Suprem ha ratificat que "el castellà és llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat" en confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de 6 de març del 2019, sobre el Decret 119/2015 del Departament d´Ensenyament de la Generalitat. Ha considerat que l'omissió de la referència al castellà en aquest decret no suposa la seva exclusió com a llengua vehicular.





En una sentència de 17 de febrer, la Sala Contenciosa Administrativa ha desestimat el recurs de cassació que va presentar la Generalitat i el que va interposar l'Advocacia de l'Estat en representació de l'Executiu central.





L'Alt Tribunal ha recordat que " el castellà és llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat i les llengües cooficials ho són també a les comunitats autònomes respectives, d'acord amb els seus Estatuts i normativa aplicable ".





Així doncs, els magistrats han explicat que "l'omissió de referència al castellà no suposa, per tant, la seva exclusió com a llengua vehicular", ja que això seria "manifestament inconstitucional".





En aquest sentit, el tribunal no ha apreciat "ni l'incompliment d'una obligació expressament prevista a la Constitució" ni que l'omissió adduïda creï una situació contrària a l'ordenament jurídic.





La sentència, ponència de la magistrada Pilar Teso, s'ha centrat a determinar si l'omissió reglamentària sobre el caràcter vehicular de la llengua castellana és conforme o no a dret.





SILENCI NO ÉS IGUAL A EXCLUSIÓ





Segons consta a la resolució, l'Advocacia de l'Estat va sostenir que la Llei d'Educació de Catalunya "només regula el català com a llengua vehicular, sense desenvolupar en absolut el castellà com a llengua vehicular", i va subratllar que passa el mateix respecte de la immersió lingüística.





Els serveis jurídics de l'Estat van considerar que el "silenci reglamentari" sobre el castellà com a llengua vehicular "suposa una absència de normació en la matèria, fet que comporta una desprotecció del castellà com a llengua vehicular a l'educació".





Per la seva banda, la Generalitat ha defensat que la posició del castellà com a llengua igualment vehicular "resulta salvaguardada, sense que de la remissió del Decret a un marc normatiu genèric, de rang legal, se'n derivi o es pugui derivar cap infracció".





El Suprem ha conclòs que no hi ha un "incompliment d'una obligació expressament establerta per la Llei". "Tampoc es pot considerar que el denunciat silenci reglamentari determini la creació implícita d'una situació jurídica contrària a la Constitució o a l'ordenament jurídic, ja que, com veurem, aquest silenci no és al Decret que no al·ludeix ni al català ni al castellà, és a la mateixa regulació de la Llei d'Educació de Catalunya i l'Estatut d'Autonomia”, han explicat els magistrats.





La Sala ha assegurat que no pot compartir l'argument de l'Advocacia de l'Estat, que identifica com a "vici d'il·legalitat, per omissió o silenci del Decret català, la remissió reglamentària a la Llei d'Educació de Catalunya", atès que la crítica que expressa no se centra en la norma reglamentària sinó en la pròpia llei autonòmica.





El Suprem ha assenyalat que encara que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya omet en la literalitat tota referència al castellà com a llengua docent, "no es pot entendre que el seu silenci (...) obeeixi a un propòsit deliberat d'exclusió, ja que el precepte estatutari es limita a assenyalar el deure d'utilitzar el català 'normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge a l'ensenyament universitari i al no universitari', però no com l'únic, sense impedir per tant -no podria fer-ho- la mateixa utilització del castellà".





La resolució ha comptat amb el vot particular del magistrat Antonio Fonseca-Herrero, que ha considerat que es va haver d'estimar el recurs de l'Advocacia de l'Estat. Ha al·legat, entre altres qüestions, que no creu encertada l'afirmació que el silenci reglamentari no determina la creació implícita d'una situació contrària a la Constitució.