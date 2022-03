Sánchez creu que Podemos "s'equivoca" en el rebuig a enviar armes als ucraïnesos per defensar-se

El president del Govern, Pedro Sánchez /@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha considerat aquest dimarts que Podem "s'equivoca" en no donar suport a l'enviament d'armament ofensiu a Ucraïna per defensar-se davant la invasió per part de Rússia atesa la desigualtat de forces actual.





Sánchez ha lamentat que alguns grups parlamentaris, entre ells Podemos, no estiguin d'acord amb l'enviament d'armament de manera bilateral per part d'Espanya anunciat aquest dimecres i que suposa un canvi en la postura que havia defensat ell mateix dilluns.





"En això s'equivoca", ha sostingut el president al torn de rèplica durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats per parlar sobre el conflicte a Ucraïna, després que la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, i el portaveu parlamentari, Pablo Echenique, hagin expressat obertament el seu rebuig després de no haver aplaudit el vostre anunci.





El president del Govern d'Espanya ha sostingut que els ucraïnesos tenen dret a defensar-se i ara mateix “estan combatent de manera desigual davant una potència agressora”. "Crec i defenso el 'no a la guerra' però no només la de l'Iraq, també la de Putin", ha subratllat.





A més, ha deixat clar que el canvi d'opinió s'ha produït després d'escoltar les crítiques que des de l'oposició s'havia fet a aquesta decisió, en concret des del PP, "posant en qüestió el compromís d'Espanya".





"Els vaig sentir i vam revisar aquesta posició perquè no hi hagués cap dubte d'on és Espanya", ha assenyalat, reconeixent que "hi havia una part de la ciutadania, no menor, que vostès representen legítimament que poden haver pensat que no érem on so".





Enviar armes a Ucraïna, ha abundat Sánchez, no vol dir que el Govern central estigui a favor "d'una escalada verbal ni armamentística en aquest conflicte".





De fet, ha defensat diverses vegades la necessitat de prudència i mesura a l'hora de parlar del que passa a Ucraïna, d'evitar comparacions i referències a una "tercera guerra mundial". Alimentar "discursos bèl·lics", ha insistit, no contribueix a la cerca de solucions.





EL DEBAT JA ESTÀ SOBREPASSAT





Segons Sánchez, el debat generat al voltant de l'enviament d'armament ofensiu a Ucraïna, que el Govern central va descartar inicialment de manera bilateral perquè ja s'havia acordat a la UE destinar 450 milions d'euros a finançar aquest subministrament per part dels Estats membre, ja ha quedat superat.





“El debat sobre quin és el lliurament que fa Espanya està sobrepassat” i si altres països, entre els quals ha citat Alemanya, França, Itàlia, Finlàndia o Suècia, han decidit abans fer aquest subministrament, perquè diumenge ja es va prendre la decisió "històrica" a nivell europeu de destinar 450 milions d'euros del Mecanisme Europeu de Pau a aquest efecte.





Així, en la resposta a la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha insistit que el més útil és no actuar de manera unilateral sinó coordinada al si de la UE i tampoc qui ho fa el primer. En aquest sentit, ha esgrimit que el Govern defensa que es prohibeixi l'accés als vaixells russos als ports europeus i no ho ha fet públicament perquè l'important és que la decisió es prengui a nivell europeu, com es va fer amb l'espai aeri.





D'altra banda, ha retret el seu soci de Govern i també altres partits que han expressat el seu rebuig a armar Ucraïna que en la seva petició d'apostar pel diàleg per resoldre aquest conflicte no demanin també a Putin que compleixi la regla bàsica de que quan es negocia no es bombardeja alhora. "S'està saltant les regles mínimes de la guerra", ha recalcat.





EN UNA DEMOCRÀCIA CABEN MATISOS





En tot cas, Sánchez ha buscat rebaixar la tensió, defensant que en una "democràcia plural" no es pot criticar que "hi hagi grups que tinguin una posició amb els seus matisos en temes tan importants com el lliurament d'armes".





Alhora, ha incidit que "el problema d'Europa és Putin, no és Podem o Bildu". Per això, dirigint-se en aquest cas concret al portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, ha defensat la necessitat de “ dimensionar la gravetat” de la situació actual i “no frivolitzar ni caure en el discurs fàcil".





"Estem tots en el mateix, a la repulsa unitària al que està fent Putin", ha sostingut. Segons la seva opinió, “els espanyols no volen veure com ens retraiem i ens assenyalem els uns als altres, ens volen veure units”.





D'altra banda, el president del Govern ha posat en valor el to emprat pels portaveus parlamentaris i els nombrosos punts de coincidència pel que fa a les posicions, sobretot a assenyalar el president rus, Vladimir Putin, com a responsable del conflicte.





En aquest sentit, ha defensat la necessitat d'unitat. "El millor regal que podríem fer a Putin és traslladar la imatge que el Parlament surt dividit d'aquest debat", ha previngut. "Els demano que avui surti un missatge rotund de condemna i d'unitat al voltant del Govern, amb els matisos que hi hagi, perquè el que ens estem jugant és molt".





RIFIRRAFE AMB VOX





Sánchez ha acusat Vox d'aprofitar aquesta crisi per plantejar discursos "xenòfobs" on hi ha "refugiats de primera i de segona categoria" i negacionistes amb el canvi climàtic o l'agenda feminista del Govern.





A més, ha respost al seu líder, Santiago Abascal, que porta "amb orgull" que demani la dimissió, com ha tornat a fer avui, perquè això significa, segons ha indicat, que estan fent bé les coses.





En aquest sentit, Sánchez també li ha assenyalat que aquesta crisi posa Vox "enfront del mirall" i li ha enlletgit la proximitat amb líders mundials propers a Putin. A més, li ha retret que la seva contribució al debat és "nul·la" perquè no aporta propostes, "només odi", ha afegit. "Aprofitant de manera oportunista aquesta crisi per recordar-nos a tots que hi ha un partit xenòfob al nostre país i que són vostès", ha acabat.





En la seva última intervenció, amb Abascal ja fora de l'hemicicle, ha demanat al portaveu al Congrés de la formació, Iván Espinosa dels Monteros, que li traslladés un missatge: "Digue-li al senyor Abascal que la cortesia parlamentària no és només pujar a la tribuna a insultar sinó també escoltar les rèpliques", ha acabat, arrencant l'aplaudiment d'una part dels diputats.