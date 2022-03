Evacuen un CAP i una biblioteca per una possible fuita a Martorell

Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest dimecres per una possible fuita al CAP de Martorell /@bomberscat







Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest dimecres per una possible fuga el Centre d'Atenció Primària (CAP) de Martorell (Barcelona) i una biblioteca, on diverses persones han explicat que notaven picor al coll i malestar general.





En una piulada del cos recollida per Europa Press, han afirmat que han rebut l'avís cap a les 12.55 hores, i que s'han desplaçat 7 dotacions fins al lloc dels fets.





Els efectius estan revisant totes les instal·lacions del centre per determinar si hi ha algun tipus d'escapament i han confinat una escola del costat.





Han detallat que també han examinat unes piscines situades a prop de l'ambulatori.





Cap a les 14.15 hores, han procedit a revisar el clavegueram per determinar l'origen de l'olor i la possible fuga.