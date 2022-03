Aragonès avala enviar armes a Ucraïna però veu "més rellevants" les sancions a Rússia

Reclama fer un seguiment d'aquest armament per evitar "conflictes futurs" /@EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avalat aquest dimecres l'enviament d'armes a Ucraïna per part d'Espanya però ha defensat que veu "més rellevant" enfortir les sancions econòmiques a Rússia.





Ho ha dit en unes declaracions als mitjans durant una visita a Tortosa (Tarragona), després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que Espanya entregarà material militar a Ucraïna.





Aragonès ha sostingut que el "reforç de les capacitats militars d'Ucraïna és rellevant, però és molt més rellevant per modificar i fer canviar la posició del Kremlin que se segueixi la línia d'enfortir l'estratègia de sancions econòmiques" per canviar l'equilibri de forces.





El cap de l'executiu català ha afirmat que la Generalitat ha apostat des d'un inici per una sortida "purament diplomàtica" a la guerra d'Ucraïna, però que ara hi ha una agressió militar de Rússia i que Ucraïna té dret a defensar-se.





No obstant això, ha advertit que l'enviament de material militar s'ha de fer amb una "traçabilitat de com es gestionarà aquest armament per preveure que no hi hagi conflictes futurs", com creu que ha passat en altres llocs en el passat.





Aragonès ha demanat al govern de Pedro Sánchez alinear-se amb la UE arran de la situació a Ucraïna i ha cridat a la unitat d'Europa per restablir la pau: "Serem molt més forts per aconseguir la defensa d'Ucraïna i de la pau si hi ha una posició conjunta en l'àmbit europeu".





ACOLLIDA DE REFUGIATS



El president català ha explicat que hi ha més d'un centenar d'ucraïnesos que s'allotgen en els albergs que la Generalitat ha posat a disposició perquè són persones que estaven a Catalunya de manera temporal i no poden tornar al seu país.





També ha dit que la Generalitat es prepara per acollir refugiats "les properes setmanes" i ha recordat que dimarts ja va activar un pla de contingència amb 500.000 euros.





En aquest sentit, ha apuntat que la UE ha establert uns fons que es distribuiran als estats per acollir refugiats ucraïnesos i ha reclamat al Govern central que destini a la Generalitat la part d'aquests fons que correspongui a Catalunya.





Aragonès ha fet aquestes declaracions durant una visita a les Terres de l'Ebre (Tarragona), que ha reivindicat com una "terra d'oportunitats" per a una reindustrialització verda i digital.