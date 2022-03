Rússia alerta sobre "incidents" amb l'OTAN que podrien "escalar"

"No hi ha garanties que no hi haurà incidents, no hi ha garanties que aquests incidents puguin escalar en una direcció completament innecessària" /@EP







El viceministre d'Exteriors de Rússia, Alexander Grushko, ha avisat aquest dimecres de la possibilitat que es produeixin "incidents" amb l'OTAN que podrien "escalar", alhora que ha insistit en les "garanties de seguretat" que demana Moscou.





"No hi ha garanties que no hi haurà incidents, no hi ha garanties que aquests incidents puguin escalar en una direcció completament innecessària", ha indicat Grushko en unes declaracions al canal de televisió Rossiya 24, recollides per l'agència de notícies russa Interfax.





Grushko, que ha insistit que "els riscos, per descomptat, sorgeixen", ha assenyalat que Rússia està "extremadament amoïnada" per l'enviament d'armament a Ucraïna durant la invasió i ha destacat que "tot en aquesta situació és molt perillós".





De manera paral·lela, ha declarat que Moscou para esment a "qualsevol manifestació de raonabilitat" de l'OTAN, si l'Aliança "diu que no té plans o intencions". "Això indica que encara hi ha, almenys, un cert seny que és present en les accions de l'OTAN", ha recalcat, abans de matisar que "estan interessats" que el bloc "prengui una posició que protegeixi els seus propis interessos nacionals".





Així, ha reiterat que l'assumpte de les "garanties de seguretat" continuarà sent "clau" per a Rússia en un futur "previsible". Moscou demana, entre altres coses, que l'OTAN no s'expandeixi cap a l'est. "Si es resol aquesta qüestió de les garanties, aleshores es podrà pensar en una nova arquitectura de relacions, tant amb l'Aliança com amb altres organitzacions que hi ha actualment en aquesta regió", ha continuat.





En aquest sentit, ha recordat que Moscou "ha anant advertint tot aquest temps" que si no s'aconsegueix resoldre la situació "políticament, sobre la base del consens, sobre la base de l'equilibri d'interessos", hauran de "prendre les mesures" que creguin "necessàries". "Però aleshores serà massa tard per preguntar per què ho vam fer", ha reblat.